"Max Forever" il tour negli stadi di Max Pezzali fa tappa a Messina

“Max Pezzali a Messina. È il nuovo appuntamento per assistere allo stadio Franco Scoglio ad un’altra serata della prossima estate all’insegna della grande musica”, così commentano il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro, all’annuncio ufficiale sui profili social del cantautore pavese della tappa del tour a Messina.

Al MAX FOREVER (HITS ONLY), il nuovo tour di Pezzali negli stadi più importanti italiani prodotto da Vivo Concerti, si aggiunge così la tappa in riva allo Stretto, allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 9 luglio 2024. L’appuntamento, unica data siciliana del tour è patrocinato dal Comune di Messina e promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

“La città dello Stretto sarà ancora una volta punto di riferimento a livello nazionale per la stagione estiva 2024 ricca di concerti, ai quali si è appena aggiunto quello di Max Pezzali tra i già annunciati di Geolier, Ultimo, Zucchero e Negramaro nel calendario dei grandi eventi musicali. Come più volte abbiamo evidenziato – proseguono Sindaco e Assessore - l’obiettivo di questa Amministrazione è quello di proseguire la nostra azione nell’ambito del piano promozionale Messina Città della Musica e degli Eventi per far rientrare Messina nel circuito dei grandi concerti che richiamano nel nostro territorio pubblico da tutta la Sicilia e non solo, contribuendo a promuovere l’immagine di Messina con ricadute positive anche per il comparto turistico e culturale della nostra Città”.