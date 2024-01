In estate a Messina ci sarà anche Sfera Ebbasta. E per il 2025 il sogno è Cremonini

Non si ferma la macchina degli eventi. E di grandi produzioni ne arriveranno eccome, nei prossimi mesi. Alcune si sanno già, ma vale la pena fare un riepilogo. A maggio proprio al PalaRescifina torneranno, con due date, i Pinguini Tattici Nucleari (28 e 29 maggio), dopo il sold-out allo stadio dell’anno scorso. A giugno, quindi, sarà una vera carrellata, tutta allo stadio Scoglio: ad aprire le danze sarà, il 15 giugno l’artista rivelazione del 2023, il rapper napoletano Geolier, che si appresta a vivere un festival di Sanremo da protagonista (già sold-out le date di Napoli, prevendita a gonfie vele per Messina, unico altro stadio del suo tour estivo); il 28 giugno, invece, sarà la volta di un big assoluto della musica live come Ultimo, anche lui involato verso il tutto esaurito; due giorni dopo, poi, una star che è ormai pietra miliare della storia della musica italiana, Zucchero.

Senza tregua, passeranno pochi giorni e lo stadio tornerà a riempirsi per una band pronta a dire la sua, anch’essa, a Sanremo: i Negramaro, che a Messina hanno suonato un anno fa, a dicembre, a piazza Duomo, torneranno allo “Scoglio” il 3 luglio. Ma ci sono altri nomi in caldo. Uno è ormai certo: Sfera Ebbasta, il rapper reduce dall’attesissimo album “X2VR”, che per la prima volta si esibisce negli stadi (e che ha già fatto registrare un sold-out a San Siro). Un altro nome, rigorosamente top secret, sarebbe pronto per essere “firmato”. E già ci si proietta al 2025: diversi gli artisti con i quali ci sarebbero trattative avanzate, uno dei sogni sarebbe Cesare Cremonini, che sta lavorando al suo nuovo album e l’anno prossimo, a tre anni di distanza dal concerto-evento di Imola, tornerà ad esibirsi negli stadi. Molto più che una suggestione.

