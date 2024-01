Messina, Giulio Decembrini pianista del musical Fame

Un nuovo importante traguardo per il musicista e compositore messinese Giulio Decembrini, scelto come pianista e tastierista ufficiale di “Fame Saranno Famosi”, il musical prodotto da Fabrizio di Fiore Entertainement, per la regia di Luciano Cannito che insieme a Fabrizio Prolli ne firma anche le coreografie. Una lunga tournèe vedrà impegnato il talentuoso 25enne messinese - reduce dal successo dello spettacolo “Arendelle - le principesse del regno di ghiaccio”, ispirato alla versione cinematografica di Frozen, al teatro Orione di Palermo - fino a maggio sui più importanti palcoscenici italiani; si comincia domani sera al teatro Alfieri di Torino, fino al 28 gennaio. Il musical che s’ispira a una delle più note serie tv di tutti i tempi, “Saranno Famosi”, poi diventato un film e una piece teatrale, racconta la vita degli allievi e degli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York: un gruppo di ragazze e ragazzi, la loro passione e la dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico ispirando miriadi di giovani talenti.

A metterlo in scena, la cantante Barbara Cola, il coreografo Garrison Rochelle e i ballerini Stefano Bontempi e Lorenza Mario (già soubrette del Bagaglino); con loro la compagnia Roma City Musical - formata fra gli altri da artisti che hanno confermato nella loro carriera un forte legame col pubblico grazie al loro talento e alla versatilità - che oltre a proporre la famosissima canzone “Fame” vincitrice di un Academy Award, ha una colonna sonora con brani originali, orchestrazioni moderne, nuove coreografie in collaborazione con un team di talenti della tv e del teatro musicale italiano. “Spiegare cosa provo in questo momento è difficile: posso dire solo grazie a chi mi ha fatto capire cosa volessi fare nella vita, a chi mi supporta e a chi mi sprona, se sono quello che sono è anche merito vostro” scrive Decembrini sulla sua pagina Facebook, mettendo in cima alla lista dei tag l’amico e maestro Ivan Lazzara, vocal trainer dello spettacolo e direttore musicale dell’Art Village di Roma, importante polo di formazione artistica dove il giovane insegna pianoforte. Giulio ha poi rassicurato tutti sul fatto che questa nuova e importante esperienza non lo distoglierà comunque da tutti gli impegni che continua a portare avanti.

Decembrini ha conseguito nel 2023 il diploma accademico di secondo livello in pianoforte al conservatorio “Arcangelo Corelli” con il massimo dei voti e la menzione d’onore, ma la sua personalità eclettica lo ha spinto a studiare vari strumenti e generi, dal pop al jazz, dal gospel al soul, ma anche arrangiamento, direzione d’orchestra, composizione e canto. Una storia d’amore quella con la musica iniziata quando aveva sei anni, legata alla grande sensibilità che traspariva da quel carattere spesso schivo, sostenuto sempre da mamma Luisa e papà Franco. Giulio oggi si dedica anche all’insegnamento del pianoforte classico e moderno e di canto. Tra le esperienze più importanti che lo vedono impegnato da anni, quella all’interno della compagnia “La Luna Obliqua” di Sasà Neri come direttore artistico musicale, con la quale ha ottenuto di recente un grande successo nei musical “La vera storia di Mulan” e “Come vorrei - La Sirenetta”.