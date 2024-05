Taormina, restyling di Palazzo Corvaja: messi sul piatto altri fondi

La sua apertura era stata annunciata dal sindaco Cateno De Luca per l’8 giugno, ma adesso potrebbe slittare. L’amministrazione comunale di Taormina ha infatti deciso di stanziare altre risorse economiche per Palazzo Corvaja, immobile storico (fu sede del primo Parlamento siciliano) chiuso da circa cinque anni. Ieri, la Giunta, presieduta dal vicesindaco Giuseppe Sterrantino, vista l’assenza del primo cittadino, ricoverato in ospedale da lunedì perché colpito da una polmonite acuta, ha deliberato di impegnare altri 80.000 euro per la realizzazione di impianti tecnologici, ritenuti indispensabili per garantire una fruizione ottimale del complesso immobiliare, e dunque il prossimo passo sarà l’affidamento dei nuovi lavori.

Lo scorso autunno, si erano concluse le opere di restauro e risanamento conservativo, finanziate nel 2020 dalla Regione con 1.180.000 euro, mentre ad agosto erano stati affidati lavori di completamento da 45.755 euro e a fine dicembre un altro intervento di ristrutturazione e ripristino dell’impianto di climatizzazione, pulizia, disinfestazione e manutenzione del giardino, per un costo di 127.787 euro, che sta per essere completato. Tra i vari cantieri, sono state avviate anche le verifiche di vulnerabilità sismica, per un importo di oltre 26.000 euro, dalle quali è emersa la necessità di procedere ad alcuni interventi localizzati su porzioni specifiche della struttura.