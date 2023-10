Estate di concerti a Messina: Zucchero il 30 giugno allo stadio. Ma anche Ultimo e non solo...

Zucchero 'Sugar' Fornaciari si prepara a tornare nel 2024 con tutta la sua energia e la sua straordinaria band negli stadi italiani con Overdose D’Amore World Tour: il 27 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina e il 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Tre concerti in cui Zucchero regalerà al pubblico grande musica e forti emozioni, ripercorrendo la sua incredibile carriera ed esibendosi con i suoi più grandi successi.

Intanto, il 23-24-25 ottobre arriva per la prima volta al cinema con il film documentario Zucchero - Sugar Fornaciari di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Il film documentario, che verrà presentato in anteprima alla 18. edizione della Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre, racconta l’artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal World Wild Tour, il suo ultimo e trionfale tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

La reazione del sindaco Basile

“La città di Messina è felice di poter ospitare Zucchero, in concerto allo stadio Franco Scoglio, unica tappa per il sud Italia del bluesman emiliano. Siamo certi del grande momento di musica e di spettacolo con un artista di grande levatura. È l’intendimento di questa Amministrazione dare attuazione al piano promozionale Messina Città della Musica e degli Eventi, attraverso occasioni significative come questa, tra le più interessanti ed attese del panorama musicale nazionale ed internazionale”, così il sindaco Federico Basile e l’assessore agli Spettacoli e Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

Tre imperdibili concerti: Messina, Bologna e Milano, in cui Zucchero regalerà al pubblico grande musica e forti emozioni, ripercorrendo la sua incredibile carriera ed esibendosi con i suoi più grandi successi. Dopo Bologna, sarà infatti lo stadio Franco Scoglio di Messina ad ospitare l'unica data del Sud Italia, domenica 30 giugno. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, Friends & Partners in collaborazione con il Comune di Messina.

Dopo aver incantato oltre 1 milione di spettatori con il suo ultimo tour in Italia e in tutto il mondo e con i due straordinari concerti alla RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia di fronte a 60 mila spettatori, Zucchero "Sugar" Fornaciari si prepara a tornare nel 2024 con tutta la sua energia e la sua straordinaria band negli stadi italiani con "Overdose D'Amore World Tour". I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani, mercoledì 18 ottobre, dalle ore 16.00. su Ticketone.it, Ciaotickets e Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali.

Ultimo due giorni prima

Due giorni prima di Zucchero allo stadio San Filippo sarà la volta di Ultimo. Dopo il concerto cancellato nel 2020 e poi ospitato a Catania l'anno successivo, la nuova data in riva allo Stretto. Il cantante è tornato in mezzo al suo pubblico ad un anno dal Tour negli Stadi 2022, culminato nel concerto al Circo Massimo e che ha visto Ultimo esibirsi nei più iconici stadi d’Italia, per un totale di 15 date di cui 11 sold out e 600.000 biglietti venduti, a grande richiesta “La Favola Continua…”. Il cantautore di San Basilio partito da Lignano Sabbiadoro ha chiuso a San Siro il 17 e 18 luglio. Nel 2024 invece sarà a Napoli, Torino, Roma, Messina e Padova. Nella città dello Stretto il concerto è previsto il 28 giugno.