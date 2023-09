I Pooh e il pubblico "amici per sempre": al Teatro Antico di Taormina la musica non si ferma. E stasera si replica

Coinvolgenti, emozionanti, con la stessa carica del primo giorno: i Pooh accendono il Teatro Antico di Taormina in un sabato sera di fine estate, nella prima serata delle due presentate da Gds Show, il brand degli eventi della Gazzetta del Sud e del Giornale di Sicilia insieme a Puntoeacapo e Shake it. A distanza di sette anni dall'ultimo concerto, la band riunita torna sul palco con il live tour "Amici per sempre", raccontando una storia d'amore e musica che ha superato il mezzo secolo di vita. Affiatati e pieni di energia Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli e le new entry Phil Mer alla batteria e Danilo Ballo - che cura gli arrangiamenti - alle tastiere hanno coinvolto il pubblico proveniente da tutta la Sicilia in un amarcord musicale di grande effetto. "Sono cambiate tante cose ma l'affetto e l'amore per la nostra musica no": ha esordito così Facchinetti, ricordando Stefano D'Orazio e Valerio Negrini, autori di molti test della band diventati un cult della loro carriera, ai quali è stato dedicato il concerto. Da "Amici per sempre" a "Chi fermerà la musica", passando per "Parsifal", l'album inciso 50 anni fa nel 1973, i Pooh hanno ripercorso l'intera carriera, senza tralasciare i brani cult come "Tanta voglia di Lei", "Pensiero", "Uomini soli", "Infiniti noi". Straordinaria la fonica e il disegno luci che hanno esaltato la performance creando un effetto armonico straordinario. E stasera si replica.