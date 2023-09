Bocelli incanta Taormina, novemila spettatori in due sere: oltre il 60% di presenze internazionali

Sono arrivati da ogni parte del mondo - la musica come patria comune in cui stare insieme e emozionarsi - per ascoltare Andrea Bocelli, nel suo doppio live di venerdì 1 e sabato 2 settembre 2023 al Teatro Antico di Taormina. Straordinario scenario per un concerto attesissimo, unica tappa italiana del tenore toscano, organizzato da Due Punti Eventi, in collaborazione con Live Spettacoli e con il patrocinio dell’Assessorato Beni Culturali Identità Siciliana e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Città di Taormina. Quasi 9000 spettatori nelle due serate, con oltre il 60% di stranieri, un pubblico internazionale, come avviene abitualmente per un testimone eccellente della grande tradizione vocale italiana nel mondo come Bocelli che, dopo gli inizi nel 1994 al Festival di Sanremo e una carriera in brillante ascesa, con prestigiosi riconoscimenti (tra i quali Grammy Awards, Latin Grammy Award e una stella sulla Hollywood Walk of Fame) ha fatto volare le emozioni nei teatri più celebri del mondo, come la Carnegie Hall, la Wiener Staatsoper, la Metropolitan Opera House.

Ad accompagnarlo, l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Carlo Bernini e il Coro Lirico Siciliano, e con lui sulla scena artiste internazionali come le due soprano Leyla Martinucci e Serena Gamberoni, la giovane soprano italo-americano, attrice e cantante pop Amelia Milo (talento scoperto proprio da Bocelli), il basso di origine ucraina Roman Lyulkin, Andrea Griminelli, uno dei più importanti flautisti al mondo, e due giovani danzatori, i bravi Angelica Gismondo e Francesco Costa. E da soli o in duetto a incantare il pubblico con arie classiche di celebri opere (dalla Traviata alla Norma, dal Rigoletto all’Andrea Chenier, da Gianni Schicchi a La Vedova Allegra), con colonne sonore capolavori della musica internazionale come il medley di West Side Story di Leonard Bernstein o dell’American Theme di Ennio Morricone, e musiche immortali cantate in tutto il mondo come ‘O surdato innamorato, Mattinata, Granada, Can’t help falling in love. E infine, nella magica notte taorminese, doppio bis del grande Bocelli con O sole mio, Con te partirò e Nessun dorma.