Dai Pink Floyd a Morricone a La Traviata, al Teatro Antico di Taormina un trittico senza precedenti

Tra gli appuntamenti ormai irrinunciabili del panorama musicale e teatrale italiano, anche quest'anno, per la sua quinta edizione, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra che ha riscosso fino a questo momento grandi successi di pubblico e di critica. Dopo aver messo in rete i teatri dell'antichità della ricca terra di Sicilia, da quest’anno si è voluto valorizzare e interessare i principali siti archeologici del Mediterraneo, a cominciare dal coinvolgimento della vicina Calabria, per diramarsi fino all'Europa e all'Africa. E il Festival lirico dei teatri di pietra, giunto alla sua quinta edizione ha in programma più di 40 spettacoli ed è prodotto dal Coro lirico siciliano da Alberto Munafò Siragusa e diretto da Francesco Costa.

Il trittico musicale per il Teatro antico di Taormina sarà inaugurato il 22 Agosto, con uno straordinario evento in omaggio ai Pink Floyd, in occasione del 50° anniversario della pubblicazione dello storico album Dark Side of the Moon, per la sezione contaminazioni tra pop e classica, format di indiscusso prestigio del Festival ideato dal Coro Lirico Siciliano: un percorso musicale tra rock e classica che ripercorre le tappe fondamentali e i più grandi successi della band inglese, ideato da Raffaele Cacciola e Armando Gatto. L'evento sancirà per la prima volta una speciale collaborazione tra il Coro Lirico Siciliano, il pianista Giuseppe Andaloro e i Pink's One - Pink Floyd Tribute Show, band di 10 musicisti tra le più importanti, apprezzate e specializzate del settore con la speciale partecipazione del percussionista dei Pink Floyd GARY WALLIS.

Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, il 23 Agosto alle 21,30 la Perla dello Ionio ospiterà, invece, l'Ennio Morricone Tribute, un omaggio al più popolare compositore del '900, con le musiche da film che hanno reso celebre il maestro romano nel mondo con l'Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia e le voci soliste di Maria Francesca Mazzara e Alberto Munafò; le composizioni di Ennio Morricone hanno affascinato intere generazioni e attraversato svariati generi musicali, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi. Sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, una serata che rappresenta un tributo doveroso dedicato a un grandissimo musicista, compositore e arrangiatore italiano.

La sezione taorminese del Festival Lirico dei Teatri di Pietra si concluderà il 24 Agosto con il capolavoro verdiano La Traviata. Dopo i trionfi al Teatro greco di Siracusa e al Teatro greco di Tindari, sarà il Teatro della Città del Centauro a ospitare l'innovativo e inedito progetto che ha operato una vera e propria rivoluzione culturale e sociale, in quanto per la prima volta dal vivo anche le persone sorde hanno potuto godere di un caposaldo del melodramma italiano grazie alla collaborazione tra il Coro Lirico Siciliano, ideatore e produttore della manifestazione, e l'Associazione "Sicilia, turismo per Tutti" di Siracusa, nella persona di Bernadette Lo Bianco. Il capolavoro del Cigno di Busseto sarà realizzato in maniera completa e innovativa con una particolare mise en espace firmata dal talento registico di Salvo Dolce, con effetti che regaleranno allo spettatore un vero e proprio intimo coinvolgimento nel dramma in tre atti ispirato a “La Dame aux camelias” di Alexandre Dumas figlio. Assoluti protagonisti due tra i complessi di maggiore rilievo, il Coro Lirico Siciliano e l'Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti da Filippo Arlia. L'aria festosa e spensierata dell'opera lirica sarà arricchita dai ritmi travolgenti e dalla forza evocativa della danza andalusa grazie al Balletto originale flamenco di Murcia (Spagna) diretto da Matilde Rubio, per una notte intrisa di magia, mito ed eternità.

Il melodramma verdiano vedrà schierati sul magico e unico palcoscenico del Teatro Antico di Taormina nomi di rilievo internazionale: a interpretare il ruolo di Violetta Valery il soprano italo - francese Chrystelle Di Marco, dalla voce torrenziale e ricca di pathos, il tenore Giulio Pelligra, artista siciliano affermato in tutti i più rinomati Teatri d'opera internazionali, sarà Alfredo Germont, mentre il baritono Mario Cassi commuoverà con la paterna interpretazione di Giorgio Germont. Il ricco parterre vocale sarà completato da giovani ed affermati artisti lirici: Licia Toscano (Flora Bervoix); Maria Grazia Tringale (Annina); Davide Benigno (Gastone); Alex Franzò (Barone Douphol); Marco Tinnirello (Marchese d’Obigny); Riccardo Bosco (Dottor Grenvil); Pietro Di Paola (Giuseppe); Sezer Akkaya (Commissionario); Sergio Rao (Domestico di Flora).