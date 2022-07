A Milazzo arriva la musica del Mish Mash Festival

Il Mish Mash Festival ritorna al Castello dopo l'esperienza a Capo Milazzo all'interno dell'area delle Casermette. Dal 7 al 10 agosto il festival musicale, giunto alla sua sesta edizione, che celebra il melting pot culturale che ha attraversato il simbolo della città di Milazzo e tutta l’intera isola: la sua cittadella fortificata arabo - normanno, il forte più grande di Sicilia.

Mish Mash affonda le sue radici nella cultura indie, pescando tra l’hip-hop, l’elettronica, il rock, il funk e l’underground per quattro giorni imperdibili di concerti, live set, installazioni, visual e performance in un luogo davvero suggestivo sospeso tra il mar Mediterraneo e le isole Eolie.

In occasione dell'evento cambiano gli orari di apertura della cittadella fortificata che sarà visitabile, limitatamente a quelle quattro giornate solo nelle ore mattutine dalle 9,30 alle 13.30

© Riproduzione riservata