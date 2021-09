Sangiovanni incanta "Taormina" e il Teatro Antico diventa Malibu'

Sangiovanni al Teatro Antico e in un attimo Taormina diventa Malibù. È un autentico ciclone l'emergente artista vicentino, ennesimo crack della "cantera" di "Amici" e vincitore della categoria canto 2020, scatenato così come il suo pubblico da sold out per l'ultima tappa del suo tour estivo. Un mescolato di adrenalina, energia e originalità in grado di "pescare" nel gradimento intergenerazionale della platea, letteralmente travolta dal condensato di stile ed effervescenza . Tra pezzi propri e classici riarrangiati, il pubblico ha avuto ciò che si aspettava, carica adrenalina e musica da cantare.

Al doppio Disco di Platino per l’Ep d’esordio “Sangiovanni”, il talentuoso classe 2003 è riuscito ad abbinare il grande riscontro sul palco, gradimento in termini di presenze ma anche di autentica standing ovation nella perla dello Jonio, location particolarmente apprezzata dal cantante, che ha promesso di tornare. Dalla pluripremiata “Lady”, passando per “Hype” e “Guccy bag”, senza dimenticare “Tutta la notte”. E ovviamente "Malibu", inserita più volte durante la scaletta. Uno dopo l'altro in serie, "spaccando" ed esaltando soprattutto i giovanissimi siciliani. Tra le cover, reinterpretate, particolarmente godibili "Maledetta Primavera" di Loretta Goggi e "Ti amo" di Umberto Tozzi.

Particolarmente simpatico il siparietto con due bambine invitate a salire sul palco per cantare con il loro idolo. "Sangio" è la vera popstar del momento. Ora proiettata verso l'atteso tour invernale che toccherà le principali città italiane, Covid permettendo, consacrandolo definitivamente.

