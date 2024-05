Difendere la fertilità dall'inquinamento, il congresso siculo-calabro Siru a Messina

“Difendere la fertilità dall’inquinamento, la prevenzione dai gameti all’adulto” è il tema scelto per il congresso siculo-calabro della Società italiana di riproduzione umana (Siru) inaugurato oggi al Royal Palace Hotel di Messina dove si concluderà domattina 18 maggio.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina con l’Università degli Studi, l’Asp, l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, quello regionale dei Biologi e il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, è stato organizzato dal dott. Antonino Guglielmino (direttore sanitario e clinico del Centro Hera Unità di medicina della riproduzione di Catania, fondatore e past president della Siru); assieme a lui i colleghi Marco Galletta (coordinatore comitato regionale Siru Sicilia), Emanuele Ruvio (coordinatore comitato regionale Siru Calabria) e Stefano Palomba (direttore dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia presso il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria “Bianchi - Melacrino - Morelli”).

Un’occasione importante, che vede confrontarsi illustri esperti della comunità scientifica nazionale attorno a una questione di grande attualità, la relazione appunto tra inquinamento ambientale e sistema riproduttivo umano, alterata da in particolare da un gruppo di sostanze chimiche, “interferenti endocrini”, che può modificare il funzionamento degli ormoni con effetti negativi per la salute dell’adulto e del feto. Secondo alcune stime, potrebbero essere responsabili per almeno il 20% dell’incidenza di malattie come l’endometriosi, l’infertilità maschile e il criptorchidismo. L’elenco comprende, oltre a pesticidi, antiparassitari, diossine, additivi e preservanti di prodotti industriali e di consumo, metalli pesanti, polifenoli (alcuni noti come fitoestrogeni) e alcuni farmaci, le micro/nano plastiche. Queste sostanze si diffondono nell’ambiente attraverso l’inquinamento atmosferico e quello delle acque e del suolo, ma si trovano anche nell’urina e negli alimenti: molte sono presenti in oggetti di plastica e metallo di uso quotidiano, oltre che nei cosmetici e nei prodotti per l’igiene personale.

“Garantire la salute riproduttiva è l’obiettivo della Siru che ha scelto di puntare sui giovani, integrando la scientificità dei contenuti proposti, con una corretta e adeguata comunicazione sociale”, ha detto Guglielmino in apertura del congresso, introdotto dai saluti istituzionali dell’assessora alle politiche sociali del Comune Alessandra Calafiore, di Domenico Baldini, consigliere del Comitato tecnico scientifico della Siru, di Ernesto Esposito in rappresentanza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Giovanni Ruvolo, specialista del Centro di biologia della riproduzione di Palermo, nella sua lettura magistrale ha sviluppato il tema della formazione dei giovani in ambito scolastico: “A fronte della grande emergenza educativa la Siru ha pensato di investire in risorse per i giovani”, partendo da un approccio formativo/informativo con le scuole secondo la metodologia della “peer education”, una forma di apprendimento basata sull’interazione tra studenti allo scopo di favorire la condivisione di conoscenze, esperienze, informazioni e competenze tra pari. La Siru, ha spiegato Ruvolo, ha ideato questo percorso di educazione alla salute che sta prendendo piede in varie parti d’Italia, nel quale viene messa in relazione l’educazione all’affettività con gli aspetti medico scientifici della sessualità. “Il nostro obiettivo è quello di creare formatori diffusi e chi meglio dei giovani per diffondere fra pari concetti valoriali così importanti”.

Novità del congresso dunque, la partecipazione delle studentesse e degli studenti di alcune scuole siciliane e calabresi alla sessione introdotta da Antonio Mangiacasale e moderata dalla vicecaposervizio di Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile della GDS Academy di Ses.

Presenti il Liceo classico “Michele Morelli” di Vibo Valentia, il liceo classico Maurolico di Messina, l'istituto d’istruzione superiore di Cariati, in provincia di Cosenza, il Liceo del Collegio S. Ignazio di Messina: introdotti dai tutor Stefano Bernardi (psicologo), Giovanni Ruvolo (biologo), Luigi Montano (uroandrologo), Ermanno Walter Venti e Francesca Parissone (ginecologi), i giovani hanno presentato una sintesi del lavoro svolto ai congressisti.

Gli altri interventi della prima e della seconda giornata

Microplastiche, interferenti endocrini e fertilità: la presenza delle microplastiche nell'ambiente e sua interferenza con la fertilità maschile e femminile: Margherita Ferrante; Come gli IE influenzano i gameti maschili e femminili Aldo Calogero; IE dal neonato all'adulto Giuseppina Fuggetta.

Le patologie e disfunzioni che minacciano la fertilità: ruolo degli interferenti endocrini e dei disordini alimentari, moderatori Giuseppe Ettore, Giuseppe Giuffrida, Francesco Sarica. IE ed endometriosi, Antonio Maiorana; IE e PCOS, Stefano Palomba; AI per la stratificazione dei fenotipi ponderali e possibile ottimizzazione dei risultati in PMA, Annalisa Liprino.

Le patologie e disfunzioni che minacciano la fertilità: ruolo degli interferenti endocrini e dei disordini alimentari. IE e invecchiamento ovarico: Ernesto Falcidia; IE e tiroide: Carlo Casile; IE e impianto embrionario: Francesca Maria Rita Pileio; IE e gravidanza: sviluppo placentare e crescita fetale: Gaetano Spanò; IE sovrappeso e obesità prima della PMA e nella gravidanza: Davide Brancato; Desiderio sessuale ipoattivo nella donna diabetica: Rosita Condorelli; IE e la patologia oncologica nella fertilità dell'uomo e della donna: Giuseppe Scibilia; Discussant Annalisa Fregola, Lili Maria Klein, Angelo Marino. L'accessibilità e presa in carico della coppia infertile con i nuovi LEA in Calabria e in Sicilia

L'organizzazione della rete assistenziale alle coppie infertili in Sicilia, Stefano Campo; L'organizzazione assistenziale alle coppie infertili in Calabria, Francesco Lucia; I consultori nella rete assistenziale alla fertilità Ermanno, Valter Venti; Il Medico di Medicina Generale nella rete assistenziale alla fertilità, Giuseppe Talarico; L'ospedale nell'assistenza alla coppia infertile, Carla Ettore; Discussant Serena Del Negro, Pietro Rizzo, Giampiero Russo.

I tavoli tecnici regionali e Stato di Applicazione dei LEA in Sicilia e Calabria: Marco Galletta, Emanuele Ruvio.

Metabolismo e Preservazione della fertilità nella patologia maligna e benigna. Ipogonadismo Metabolico maschile e femminile, Sandro La Vignera; L'importanza della preservazione della fertilità nel quadro psicologico della coppia, Veronica Oieni; Preservazione della fertilità nella donna con patologia benigna: come e quando, Roberta Granese; Preservazione della fertilità nella donna con patologia maligna: come e quando, Placido Borzì.

La Genetica nella PMA. Trombofilia ed infertilità: evidenze, Sebastiano Bianca, Cristina Gorgone; Epigenetica nella PMA, Silvana Briuglia; Expanded carrier screening (ECS): come, quando e a chi, Sandrine Chamayou

L'Eterologa e la donazione dei gameti: la realtà Siculo-Calabra. Immunologia nell'ovodonazione, Paola Piomboni; Perché manca la donazione dei gameti in Italia. Proposte per un progetto di donazione alternativo all'importazione in Sicilia e in Calabria, Adolfo Allegra; Quali sistemi di donazione dei gameti in Italia per andare oltre l'importazione dall'estero, Clementina Cardea; Quando dire basta con l'omologa e passare all'eterologa, Giovanni Bracchitta.