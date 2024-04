Tempocasa Messina, impegno green: effettuata la pulizia straordinaria della villetta di piazza Castronovo

Lunedì scorso, il Gruppo Tempocasa Più Mutui Casa Messina, costituito da 35 ragazzi, ha rinnovato il proprio impegno a favore della sostenibilità e ha lanciato l’invito a una raccolta rifiuti straordinaria e a una massiccia partecipazione. Dopo il successo delle precedenti edizioni, ecco ripetersi l’iniziativa green nella città dello Stretto, che avrà un seguito anche in provincia, a Villafranca Tirrena, il prossimo 30 aprile.

Il nome scelto, infatti, è il seguente: “È tempo di pensare all’ambiente”. Spazio, quindi, a una raccolta rifiuti straordinaria promossa dal Gruppo Tempocasa, da sempre attento e impegnato nella tutela ambientale, in partnership con la onlus biancoverde “Un Sogno per Tutti” e l’associazione GreenNat21. L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare ogni cittadino ad assumere un atteggiamento più consapevole, responsabile e sostenibile nei confronti dell’ambiente che circostante e del Pianeta in cui si vive.

Qual è il programma? Con guanti, sacchetti e rastrelli, ogni agenzia Tempocasa aderente all’iniziativa organizza una raccolta rifiuti nel proprio quartiere, con l’intenzione di pulire strade, parchi e giardini a regola d’arte. L’invito a partecipare è ovviamente esteso a clienti e amici, per trascorrere insieme una giornata nata all’insegna della sostenibilità e dalla convinzione che insieme si può fare la differenza. E la manifestazione testimonia ancora una volta l’impegno green del big immobiliare che, con piccole e grandi azioni, dentro e fuori la propria sede, non perde occasione per offrire il proprio contributo a sostegno di una causa più che mai attuale e centrale nella vita di ognuno di noi. «Inoltre – sottolinea il Gruppo Tempocasa –, desideriamo ringraziare il Comune di Messina e l’Azienda Messina Servizi e tutto il suo team per averci messo a disposizione gli strumenti idonei che ci hanno consentito di pulire la villetta di piazza Castronovo e ci consentiranno in prospettiva futura di pulire le nostre aree verdi di Messina».

Nella stessa giornata di lunedì scorso, infatti, si è svolta un’attività di pulizia e bonifica di quel piccolo “polmone verde”, che adesso può tornare a fornire “ossigeno” a un’area della città.