Lavoro a Messina, Avvale assume laureati in materie scientifiche. Ecco tutte le offerte

Nuova opportunità di lavoro a Messina. La società Avvale, che si occupa di sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per aziende pubbliche e private è in continua crescita e, per questo motivo, cerca laureati in ambito economico e scientifico (Matematica, Informatica, Ingegneria, Economia) da assumere e formare nella sua Academy “Value Added Services”.

Le posizioni aperte in Avvale riguardano le seguenti figure professionali:

- Junior SAP Consultant

- Junior ABAP Developer.

Offerta di lavoro per Junior SAP Consultant

I requisiti necessari per potersi candidare per la figura di Junior SAP Consultant sono:

- Laurea triennale o magistrale in economia, ingegneria gestionale, informatica, ingegneria informatica, altri corsi di ingegneria, matematica;

- Buone abilità comunicative;

- Pensiero logico/analitico;

- Capacità di lavorare in team;

- Abilità organizzative e di problem solving;

- Buona conoscenza della lingua inglese.

I candidati idonei al ruolo di analista funzionale SAP andranno ad affiancare i professionisti dell’area nella gestione delle seguenti attività:

- Curare la manutenzione e aggiornare le applicazioni software già esistenti all’interno dell’organizzazione;

- Accompagnare il cliente nell’analisi ed evoluzione delle sue soluzioni implementando nuove funzionalità fondamentali per il suo business;

- Governare le attività relative al servizio di application maintenance;

- Supportare il cliente nell’utilizzo dei sistemi in ambito;

- Supportare nella formazione diretta del personale aziendale.

In base alle attitudini e agli interessi dei candidati, questi potranno entrare a far parte dell’area Sales-Retail o dell’area Logistica.

Offerta di lavoro per Junior ABAP Developer

I requisiti necessari per candidarsi come Junior ABAP Developer sono:

- Laurea triennale o magistrale in informatica, ingegneria informatica, matematica, fisica, altri corsi di ingegneria, discipline STEM o Diploma a indirizzo informatico;

- Buone abilità comunicative;

- Pensiero logico/analitico;

- Capacità di lavorare in team;

- Abilità organizzative e di problem solving;

- Buona conoscenza della lingua inglese.

Gli idonei entreranno a far parte dell’area tecnica, specializzata nello sviluppo in SAP con linguaggio proprietario chiamato ABAP. I Junior ABAP Developer, si occuperanno di svolgere le seguenti attività:

- Supportare dal punto di vista tecnico i colleghi funzionali nell’analisi di anomalie o problemi riscontrati dall’utente (ad es. eseguendo un'analisi del codice del programma implementato);

- Adeguare/modificare il codice del programma al fine di correggere/risolvere l'anomalia/bug;

- Analizzare la fattibilità tecnica di una richiesta utente (evolutiva) e stimare il relativo impegno per la realizzazione della soluzione tecnica che soddisfa i requisiti di tale richiesta;

- Sviluppare la soluzione/applicazione proposta;

- Effettuare i necessari test tecnici per verificare la bontà di quanto realizzato;

- Predisporre il rilascio in produzione di quanto realizzato.

Tutti i neoassunti entreranno nella Academy “Value Added Services” di Avvale, un percorso formativo full time di tre settimane che si terrà nel mese di maggio 2024:

- n.1 settimana di formazione on site a Milano a spese dell’azienda;

- n.2 settimane di formazione da remoto;

- inserimento immediato sui progetti con training on the job;

- percorsi di crescita strutturati sulle competenze e sulle attitudini di ogni candidato.

Come candidarsi?

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae compilando il form disponibile al seguente link.

Quali opportunità avrai entrando a far parte del nostro Team?

- Potrai lavorare in un team giovane e dinamico e sarai affiancato dai colleghi senior;

- Confrontarti con tecnologie all’avanguardia, diventando un esperto del settore;

- Usufruire di una formazione strutturata ad hoc e definire un percorso di crescita “tailor-made” scegliendo tra innumerevoli corsi messi a disposizione per te che ti permetteranno di approfondire tematiche tecniche ed aumentare il tuo know-how;

- Curare il tuo work-life balance, grazie a politiche di smart working e sviluppare la tua carriera professionale in un contesto meritocratico;

- Seguire progetti per importanti clienti in diversi settori industriali quali fashion, retail, pharma, petrolifero, food & beverage, aerospace, utilities e tanti altri.