Messina: dolce risveglio per Vincenzo Plescia, dopo il goal da 3 punti rivive l'impresa sulla Gazzetta

Un dolce risveglio per Vincenzo Plescia e per tutti i tifosi del Messina. La prima vittoria in campionato porta proprio la firma dell'attaccante che ha lasciato l'Avellino qualche settimana fa per vestire il biancoscudato e che ieri al "Franco Scoglio" ha colpito con il classico gol dell'ex. Un'inzuccata che ha permesso al Messina di battere i quotati irpini e cancellare con tre punti pesantissimi la sbandata di Francavilla Fontana. E il bomber palermitano stamattina si è goduto l'impresa postando sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae rilassato, nel balcone della casa che lo ospita sulla litoranea Nord, davanti allo splendido scenario dello Stretto, mentre legge l'impresa dei giallorossi sulle colonne di Gazzetta del Sud. Si tratta del secondo gol consecutivo in casa per Plescia dopo quello realizzato contro la Turris. Le attenzioni della squadra ora sono rivolte al match di dopodomani sera a Catania valida per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C.