Il tassista di Londra che tifa per gli azzurri e i meme "scozzesi". La testimonianza di Sara

Sara vive a Londra da alcuni anni ormai, insieme al suo compagno Andrea, alla piccola Tessa, nata proprio nella capitale britannica, e al cagnolino Pepito. Lei originaria di Rometta, lui di Piazza Armerina, hanno seguito in casa gli Europei di calcio, tra le risate contagiose della bimbetta e lo scodinzolio del loro chihuahua. Ma proprio ieri hanno fatto rientro in Sicilia, dopo un lungo viaggio dalla Gran Bretagna, destinazione la Città dei mosaici, in provincia di Enna.

Proprio qui, stasera, assisteranno coi parenti alla finale degli Europei che vede contrapposti gli Azzurri del commissario tecnico Roberto Mancini e i Tre Leoni guidati da Gareth Southgate. «Abbiamo visto la semifinale contro la Spagna in un pub – dice Sara – e Inghilterra-Ucraina in compagnia di un gruppo di inglesi, oltre a uno spezzone di Inghilterra-Danimarca. A Londra sono stati allestiti numerosi maxi-schermi, gli inglesi ci credono e sono supereccitati.

Il tassista oggi (ieri, ndc) era invece preoccupato perché tifa Italia, ma aveva la bandierina inglese per paura di “ritorsioni”. Nella capitale britannica si respira un’aria di grande attesa, in ogni semaforo vendono le bandierine della Nazionale capitanata da Harry Kane».

Un’altra curiosità è che «in tutta la Gran Bretagna tiferanno Italia – aggiunge Sara –. Infatti, sono stati creati dei “meme” diffusi attraverso Internet o i social. Ad esempio, gli scozzesi sosterranno gli Azzurri». Emblematica, a tal proposito, una raffigurazione del Regno Unito, in cui solo l’Inghilterra reca la bandiera bianca e rossa con la croce di San Giorgio, mentre tutti gli altri Paesi presentano il Tricolore italiano. Oppure: “Save us Robert, you’re our final hope”, “Salvaci Roberto, tu sei la nostra ultima speranza”. Una frase sotto un guerriero con il volto di Mancini, in una composizione creata dal “The National”, giornale che sostiene una Scozia indipendente.

© Riproduzione riservata