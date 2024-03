Pace del Mela, centrale termoelettrica tra nuove tecnologie e pronunce giudiziarie

Nei giorni in cui Duferco annuncia lo sviluppo di un Polo di produzione di idrogeno verde in Sicilia, nello stabilimento produttivo di Giammoro, c’è una certa preoccupazione per capire quale sarà l’esito del progetto riguardante la Centrale termoelettrica che la stessa società ha realizzato sempre all’interno dell’azienda.

Un intervento che punta attraverso una nuova tecnologia a incrementare il livello di indipendenza energetica dell’Isola in un’ottica sostenibile. Tutto però è subordinato alla pronuncia del Cga al quale si è rivolto l’azienda dopo che il Tar di Catania, accogliendo il ricorso degli ambientalisti, ha annullato l’Autorizzazione rilasciata dalla Regione in favore di tale impianto. Mercoledì scorso, si è svolta a Palermo l’udienza pubblica sul ricorso e ora si attende la pronuncia dei giudici amministrativi. Le forze sociali e imprenditoriali auspicano che non si arrivi a vanificare un investimento di 40 milioni già effettuato dalla Duferco appunto nel territorio di Pace del Mela.