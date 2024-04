Depuratore comunale di Villafranca: "Miasmi e cattivo funzionamento"

Focus su criticità territoriali. Ancora rilievi da parte del consigliere di opposizione Mario Russo attraverso la costante e lunga serie di interrogazioni poste all’attenzione dell’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi, il componente di “Villafranca Libera” ha sollevato alcune problematiche derivanti dal depuratore comunale, chiedendo che la questione venga trattata in consiglio comunale. Nel documento, Russo traccia la vicenda, partendo dalla gestione del depuratore affidata con un progetto di finanza a una ditta, al fine di regolarizzare la funzionalità della struttura, con l’obiettivo di evitare miasmi nelle vicinanze.

«Tali interventi – scrive il consigliere di opposizione – avrebbero dovuto raggiungere l’obiettivo del corretto funzionamento del depuratore. Nelle ultime settimane però – constata Russo – numerosi cittadini mi hanno segnalato la presenza, quasi costante, di odori nauseabondi che ne fanno supporre il malfunzionamento e siamo ancora nel mese di aprile. Possiamo quindi immaginare quello che porrebbe essere l’effetto nel periodo estivo, quando tra l’altro le presenze a Villafranca si moltiplicano». Russo aggiunge che «i cittadini pagano la depurazione delle acque e che la stessa deve essere eseguita nel rispetto della legge». Per questi motivi, pone all’amministrazione comunale una lunga serie di interrogativi. Tra i tanti, «se è attuata l’osservanza della normativa generale di settore e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione progetto, se è stata verificata la presenza, correttezza e aggiornamento dei registri di carico-scarico (compresi autocontrolli). Qual è la portata massima in ingresso all’impianto e quale la portata massima in ingresso alla sezione biologica. E molti altri rilievi tecnici».

Nel frattempo, è stato convocato il consiglio comunale per il prossimo 8 maggio. In quella sede, è prevista la trattazione delle interrogazioni che riguardano il depuratore, la verifica del Piano di riequilibrio e la stabilizzazione di tutto il personale precario Asu. Tra i punti all’ordine del giorno è inclusa anche l’interrogazione dei consiglieri di opposizione Daniela Zirilli, Fabrizio D’Andrea e Luca Villari sul regolamento comunale per la concessione di rateizzazione dei tributi locali. Nelle trascorse sedute, Russo ha posto all’attenzione dell'Amministrazione e dell’Aula pure la struttura del “Parco degli Ulivi” e l’area ex Pirelli.

Il consigliere attende adesso che nel corso della prossima seduta gli vengano fornite le necessarie risposte ai quesiti sollevati, soprattutto sulla questione depuratore. A suo giudizio, però, tutti gli argomenti vanno comunque affrontati con la stessa attenzione, considerato che si tratta di questioni territoriali di una certa rilevanza. Si attendono i chiarimenti del sindaco, così come d’altronde è finora avvenuto nel corso di ciascuna adunanza.