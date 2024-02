Lavoro, rendiconto dell'Inps: a Messina tasso di disoccupazione doppio rispetto a quello nazionale

A Messina il tasso di disoccupazione è il doppio rispetto a quello nazionale, anche se ci sono sempre più giovani che decidono di rimanere sul territorio, è infatti rallentato il flusso dei giovani che vanno via ma i lavori sono sempre precari. Sono alcuni dei dati che emergono dal Rendiconto sociale provinciale del 2022 dell'Inps presentato nel Salone degli specchi di Palazzo dei leoni. Secondo i dati del 2022, dunque, il tasso di disoccupazione in provincia di Messina è piu del doppio rispetto a quello nazionale superando anche quello regionale è del 23,9 % rispetto al 9,5% a livello nazionale. Drammatica la situazione del lavoro per le donne, il tasso di occupazione è molto basso rispetto al dato nazionale e regionale.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la maggior parte dei contratti sono a tempo determinato. I dati del rendiconto sociale sono illustrati dal direttore della sede Inps di Messina Gaetano Minutoli, nel corso di un incontro moderato da Maria Cristina Cutaia, segretaria comitato provinciale Inps. Ad introdurre l'incontro Bruno Zecchetto, presidente comitato provinciale Inps di Messina, i focus tematici sono affidati a Antonello Monoriti, coordinatore legale Inps. Diego Burzamati, coordinatore medico legale Inps, le conclusioni sono affidate a Roberto Ghiselli, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inps. All'incontro presenti anche Antonino Alibrandi, segretario generale Cisl Messina, Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Antonino Massimino delegato del segretario generale Cgil Messina, l'assessora Alessandra Calafiore, il presidente di Sicindustria Messina Pietro Franza e i presidenti degli Ordini dei commercialisti di Messina, Patti e Barcellona e il presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro.