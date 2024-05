L'8 maggio la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: gli eventi in programma a Messina

L’8 maggio, in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. È un’occasione per festeggiare i milioni di volontari che hanno deciso di seguire i Principi della Croce Rossa in tempo di pace e in tempo di guerra.

Diversi gli eventi di celebrazione previsti in tutto il Paese per il riconoscimento dell’enorme sforzo dei volontari, in prima linea per la diffusione del diritto internazionale umanitario, dell’educazione, dell’intervento in emergenza, della tutela della salute e della prevenzione, nonché in ambito socioassistenziale. Nella ricorrenza dell’8 maggio il Comitato di Messina ha programmato alcuni eventi simbolici, ma significativi, che da sabato 4 a venerdì 10 maggio daranno visibilità alla nostra associazione di volontariato.

Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di Enti ed Istituzioni:

- Sabato 4 maggio, dalle 15:30 alle 20, i Volontari del Comitato di Messina saranno a Piazza Cairoli per una campagna di sensibilizzazione e promozione della Donazione Sangue e della Sicurezza Stradale.