Tassa di soggiorno, evasione alle stelle. E Milazzo incassa pochi spiccioli

La stagione turistica è ormai finita, ben tre trimestri sono passati, ma i conti sulla tassa di soggiorno a palazzo dell’Aquila non tornano. Anche quest’anno nella città del Capo le presenze hanno chiuso in positivo, ma gli incassi provenienti da alberghi e strutture ricettive sono quelli di una città dove praticamente non ha soggiornato quasi nessuno. Un “corto circuito” che a dire il vero si trascina da anni e che non riesce proprio a risolvere. E. si sottolinea, non è solo una questione di “arretrati” che i gestori delle strutture devono versare, e che comunque vanno recuperati. Ma da una cattiva abitudine dal versare la quota che viene chiesta al turista in aggiunta alla tariffa per il soggiorno. Con ben 160 tra alberghi e B&B gli introiti a palazzo dell’Aquila infatti dovrebbero essere consistenti e ciò consentirebbe, visto che si tratta di somme vincolate alle finalità turistiche, di investire in servizi per migliorare la qualità dell’offerta. Insomma qualcosa, anzi più di qualcosa non quadra e anche a seguito delle sollecitazioni della Corte dei Conti diventa indispensabile per gli uffici municipali tenere alta l’attenzione per contrastare casi di danno all’Erario che potrebbero automaticamente trasformarsi in un boomerang per chi non esercita i controlli.

A tutti i Comuni turistici, e quindi anche a Milazzo, è stato chiesto cosa è stato fatto da quando tale imposta è stata introdotta. Tra l’altro negli ultimi tempi le forze politiche hanno cercato di agevolare gli albergatori e gli operatori, modificando il regolamento relativo all’applicazione del tributo per consentire anche a coloro che sono in difficoltà di poter rispettare le regole, in quanto i gestori delle attività ricettive dovrebbero limitarsi solo a “girare” la somma ricevuta dall’ospite della struttura.

