Messina, il presidente di Federfiori Tomasello: «La Zes grande opportunità da cogliere»

Resta ancora incerta la data delle elezioni del nuovo presidente di Confcommercio Messina. A poco più di un mese dalla votazione, che da statuto dovrebbe andare in scena entro la seconda metà del mese di settembre, il presidente uscente Carmelo Picciotto, unico preposto a farlo, non ha ancora sciolto le riserve, sia sulla “chiamata al voto” che sulla propria candidatura. Un rebus, atteso da tutti i commercianti di Messina e provincia iscritti alla Confcommercio, che dovrebbe essere risolto nelle prossime settimane, ma che oggi vede solo la presentazione ufficiale di Paolo Tomasello, vice di Picciotto dal 2018 al 2021, fondatore di Tecnoarredoflora e presidente di Federfiori Messina.

Tomasello, che nel 2021 è stato uno degli 8 consiglieri e soci di maggioranza a firmare la sfiducia nei confronti dello storico presidente Picciotto, intanto plaude all’approvazione dell’Unione Europea di istituire una Zes unica (Zona economica speciale) per tutte le regioni del Meridione. Una richiesta arrivata dal governo italiano: «Una modifica che rappresenterà un nuovo e reale tentativo di ottenere risultati concreti, di fronte a quelli non sempre brillanti ottenuti in questi anni. L’obiettivo di tale proposta resta sempre lo stesso: attirare nuovi investitori e far crescere lo sviluppo imprenditoriale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina