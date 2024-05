Messina, e andavamo al Deposito locomotive... Ci lavoravano oltre 500 persone

Quel filo mai perduto di ricordi. Viaggia su rotaie invisibili raccontando la storia del Deposito locomotive Fs di Messina, dal secondo dopoguerra ad oggi. Sono preziose memorie collettive quelle che riaffiorano e si accavallano, con rapida e ininterrotta sequenza, alla “reunion” annuale organizzata dai ferrovieri in pensione. Le vecchie leve dei treni locomotiva a vapore, diesel e trazione elettrica. Di quel Deposito considerato in passato il fiore all’occhiello del comparto ferroviario siciliano. Uno degli impianti più importanti di Rfi, in quanto punto di arrivo e partenza di tutti i treni che collegavano con il Continente, e tra i più grandi anche per numero di dipendenti e attività svolte. Erano impiegate almeno cinquecento persone tra dirigenti, macchinisti, addetti alle manovre, agli uffici, all’officina, e il personale paramedico.

Risale alla fine dell’Ottocento, più esattamente al 1866 con l’arrivo della linea ferrata nella città, l’atto di nascita. L’impianto adibito al ricovero dei treni locomotiva come anche la Stazione ferroviaria, passata alla gestione della rete delle Ferrovie dello Stato nel 1905, è stato da sempre ritenuto punto di riferimento fondamentale per il traffico ferroviario, il secondo in ordine di importanza in Sicilia, dovendo smistare i convogli da e verso il Paese. Nonostante le vicissitudini determinate dal terremoto del 1908 con gravi danni agli impianti ferroviari (la nuova Stazione centrale fu ricostruita e inaugurata nel 1939), il Deposito mai ha cambiato sede strategica nella parte bassa di via Santa Cecilia.

E la recente rimpatriata degli ex ferrovieri rappresenta un momento molto atteso e partecipato. Un sodalizio ogni anno più numeroso e animato da un profondo senso di appartenenza. Che dire del rapporto umano che si instaurava durante il viaggio tra il macchinista e l'aiuto macchinista o fuochista e secondo agente. Tra il macchinista anziano definito il maestro e quello più giovane.

«Nella stazione di Sant’Agata di Militello - ricordano gli ex ferrovieri - nessuno si spostava per pranzare o cenare se prima non arrivavano tutte le coppie di macchinisti con i rispettivi treni. Come non ricordare le allegre mangiate nella bettola di don Paolo il pescatore. Insieme alla moglie preparavano un sugo di pesce da leccarsi i baffi».