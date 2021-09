Messina, vertenza Gicap: salvi 424 posti di lavoro

Dalla Commerciale Gicap, alla Like Sicilia, alla Ergon. Una fetta consistente di supermercati presenti non solo a Messina e provincia, ma anche in terra calabra, cambia marchio. E l’eredità della famiglia Capone è raccolta da una nuova società, che ha avuto la meglio, in una partita a due, sul precedente gestore. A questo punto, i 424 dipendenti – che dovranno indossare altre divise – e i sindacati – impegnati in una delicata vertenza – si augurano che il futuro riservi certezze. Lo scorso 15 settembre, i giudici della Seconda sezione civile-Ufficio fallimentare del Tribunale (presidente Giuseppe Minutoli, componenti Daniele Carlo Madia e Claudia Giovanna Bisignano) hanno disposto l’aggiudicazione della gara competitiva per l’affitto di azienda, della durata di tre anni, di tutti i 42 punti vendita, in favore della Ergon, società consortile arl di Ragusa, che in Sicilia detiene 351 supermercati Interspar, Eurospar, Despar, Maxisconto, Ard Discount e Alta Sfera. Non solo: fissato il termine del 30 settembre prossimo, salvo proroga, per la stipula del contratto di affitto, «alle condizioni indicate nella proposta irrevocabile» presentata e depositata il 28 giugno scorso.

