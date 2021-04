Personale Ata, boom di istanze per le supplenze nelle scuole a Messina

Mancano pochi giorni alla scadenza dei termini di presentazione delle domande per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale Ata della scuola e sono già migliaia, anche a Messina, le istanze per il triennio 2021-2023. Una valanga di domande che, salvo eventuali proroghe, si dovrebbe arrestare il 22 aprile quando i termini si chiuderanno. Un trend che supera quanto era successo nel 2017 quando, in tutta Italia, le domande presentate erano state circa un milione e 200 mila, questa volta si pensa che possano essere almeno un milione in più. A sperare di poter lavorare nella scuola come personale amministrativo sono tantissimi, lo dimostrano i dati della Cgil che soltanto per Messina e provincia finora ha raccolto oltre 1800 istanze, ma complessivamente sono molte di più. Nella sede del sindacato di via Peculio Frumentario ogni giorno è una processione. Arrivano i diplomati ma ci sono anche professionisti, laureati, partite Iva messe in ginocchio dalla crisi economica prima e dalla pandemia dopo. Tutti aspirano ad una supplenza, anche se temporanea, per un posto di collaboratore amministrativo, collaboratore scolastico, assistente tecnico, addetto alle aziende agrarie, cuoco, guardarobiere e infermiere a Messina o nel resto d’Italia.

