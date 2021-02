Turismo in picchiata alle Eolie, Confesercenti chiede "aiuti" al sindaco di Lipari

Il comparto turistico è in ginocchio e il protrarsi dell’emergenza sanitaria non fa ben sperare per la prossima stagione. Urge intervenire non solo garantendo adeguati aiuti economici, ma mettendo in atto una programmazione che consenta alle imprese del settore turistico- alberghiero eoliane di non farsi trovare impreparate nel contesto di una ripartenza che riguarderà l’Italia intera e gli altri paesi europei. Sull’argomento è intervenuta la dirigente provinciale di Confesercenti-delegata per le Isole Eolie Dominga Monte, che ha scritto una lettera al sindaco di Lipari Marco Giorgianni.

“Il protrarsi dell’emergenza sanitaria non ci fa sperare in una florida prossima stagione turistica- scrive la dirigente di Confesercenti per le Eolie. E’ proprio il comparto turistico indubbiamente il settore che ha subito i colpi più duri e gli effetti più disastrosi da questa pandemia ed è proprio da qui che nasce la necessità di interventi non esclusivamente di natura emergenziale ma di carattere programmatico. Una programmazione è indispensabile - prosegue Dominga Monte - soprattutto perché nel momento in cui il turismo sarà pronto a ripartire, la ripartenza riguarderà non solo l’Italia e dunque le Isole Eolie, ma anche tutti gli altri paesi europei”.

Il comparto turistico eoliano avrà però bisogno anche di adeguati sostegni economici, come sottolinea la dirigente di Confesercenti Dominga Monte.

“Programmazione dunque ma anche aiuti economici, sgravi contributivi e esenzioni di tributi locali così come già attuati per il 2020. Prendiamo atto del lavoro dell’Amministrazione in tal senso, ma chiediamo al sindaco Giorgianni di sapere se il fondo perequativo sia stato interamente utilizzato e in quale modo e quali siano prospettive per sostenere le imprese nel 2021. Anche dal punto di vista sanitario sono necessari dei chiarimenti riguardo all’ospedale di Lipari, supporto importante sia per il cittadino eoliano ma anche per il turista in transito alle Eolie. Chiediamo dunque di attuare controlli più specifici al teminal aliscafi con tamponi rapidi cosi come avviene in aeroporti e porti italiani. Oggi più di prima- conclude Dominga Monte- serve collaborazione e confronto tra istituzioni e associazione di categoria così da sollecitare da più parti il governo Regionale e Nazionale, convinti come sempre che l’unione fa la forza. Chiediamo pertanto, cosi come si era stabilito nell’ultimo incontro con il Sindaco, l’istituzione di un tavolo tecnico per un confronto proficuo e costruttivo con l’Amministrazione”.

