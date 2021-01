Azione Messina, appello al Prefetto e sostegni alle imprese in zona rossa

“Un sostegno aggiuntivo, urgente, a quelle imprese che, improvvisamente, si ritrovano in zona rossa, con la previsione di ulteriori misure restrittive: questo il tema in discussione in queste ore all’interno di Azione. Si è subito attivato, tra i referenti e la nostra rappresentanza parlamentare, un dialogo teso a proporre azioni urgenti da mettere in campo, accogliendo le istanze di territori come il nostro - messinese - dal tessuto economico già profondamente colpito”, così l’avvocato Mario Galluppi di Cirella, referente del tavolo tematico regionale Imprese Professionisti e Lavoro Autonomo del partito di Carlo Calenda.

“L’identificazione di alcune zone cosiddette rosse, in un’Italia a due colori (giallo e arancione), impone una riflessione seria su misure ad hoc da adottare per quelle realtà che rappresentano un’eccezione nella divisione del Paese. Si tratta di aree nelle quali i provvedimenti adottati sono particolarmente stringenti, con effetti sulla mobilità ma anche, indiscutibilmente, sull’economia. Messina, unica città capoluogo a dover affrontare questa situazione, è un comune la cui notoria vocazione turistica e commerciale è da tempo profondamente provata. Il lockdown della scorsa primavera, e le successive altalenanti disposizioni, hanno già aggravato oltremodo una condizione complessa di sofferenza economica che non esitiamo a definire endemica. Pertanto abbiamo ritenuto di avviare immediatamente un’interlocuzione con la nostra rappresentanza parlamentare.

Pronta la disponibilità del senatore Matteo Richetti, co-founder di Azione, affinché si propongano con criterio di somma urgenza misure atte a sostenere le pmi con specifico riferimento a quelle site in zona rossa, a partire proprio da quella messinese”, conclude Galluppi. “Azione Messina ritiene inoltre fondamentale, a seguito nella grande confusione ingenerata dalle ultime disposizioni in materia di prevenzione e gestione per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, contenute dell’ordinanza sindacale n•5 del 10-01-21, che S.E. il Prefetto di Messina, intervenga prontamente onde voler scongiurare ulteriore caos e disagi legati all’erogazione dei servizi essenziali e in materia di commercio al dettaglio”, aggiungono i referenti del coordinamento provinciale, Letterio Grasso (responsabile coordinamento), Francesco De Pasquale (responsabile organizzazione).

