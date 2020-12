Questa mattina sono stati consegnati i lavori di realizzazione del centro comunale rifiuti dell'isola di Stromboli. Ad eseguire gli interventi, per un un importo di circa 76.000,00 euro, sarà la ditta Di Maggio Graziano di Stromboli. I lavori il cui termine è previsto per marzo 2021, doteranno finalmente l'isola di un'area in sicurezza ed adeguata alle esigenze di conferimento dei rifiuti.

