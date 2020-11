Terza tranche del Reddito di emergenza, 8 mila richieste a Messina: domande entro il 30 novembre

Arriva la terza tranche del Reddito di emergenza. A partire da ieri ed entro il prossimo 30 novembre, è possibile presentare domanda per accedere al beneficio, nello specifico per il mese in corso e per dicembre.

Il sussidio si quantifica tra 400 e 840 euro, in base anche al reddito e alla presenza di figli a proprio carico e la sua concessione non deve fare più riferimento al termine ultimo dello scorso 15 ottobre (come codificato dalla proroga pregressa del “Decreto Agosto”).

«Per il Rem – sottolinea il direttore provinciale dell’Inps di Messina, Marcello Mastrojeni –, sono 7900 le domande pervenute al 15 ottobre e 8100 ad oggi solo a Messina città. Da Barcellona Pozzo di Gotto 3100 domande, da Milazzo 2500, da Santa Teresa di Riva 2100 e da Sant’Agata di Militello 2800. Si dovrà poi effettuare una scrematura tra quelle accolte e quelle prive di requisiti che, in prima osservazione, sono molte. Non abbiamo giacenze, tutto ciò che doveva essere lavorato è stato lavorato. Negli ultimi dieci giorni, quello che sconforta è il fiume di richieste di cassa integrazione giunte da parte delle aziende, quando si pensava che la situazione si stesse normalizzando e invece le attività economiche stanno finendo sul baratro. Un rilievo che torna prepotentemente con l’approvazione di 200 domande di Cig odierne».

