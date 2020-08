Messina, le navi da crociera torneranno da ottobre: lo assicura Mega

«Le navi da crociera a Messina non arriveranno prima di ottobre. Ma torneranno a riempire il porto». A sostenerlo è il presidente dell'Autorità di sistema dello Stretto, Mario Mega. Intanto, il settore legato all'attività croceristica, è alla fame. La Msc Grandiosa è stata la prima nave da crociera a solcare il mare. A Napoli ha imbarcato oltre un migliaio di passeggeri. A Palermo altri 400. A Messina non è approdata, così come era invece previsto, preferendo la tappa di Palermo.

Al porto di Messina non è previsto al momento alcuno sbarco. Annullato l'arrivo dell'Aida Stella previsto per il 28 agosto che avrebbe portato 2500 passeggeri. E poi di decine di navi. Tutto questo nonostante il terminal del porto abbia già adottato i protocolli di emergenza: dal tunnel sanificatore al termoscanner, alla gestione contingentata di taxi, pullman e carrozze.

