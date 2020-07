Messina, Cappuccio (Cisl): "Ponte sullo Stretto opera da realizzare"

Riunione dell'Esecutivo provinciale della Cisl di Messina che per la prima volta torna a riunirsi di presenza dopo i mesi di stop per l'emergenza sanitaria. L'esecutivo, è stato aperto da Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl di Messina, presente il segretario regionale Sebastiano Cappuccio, è stato anche l'occasione per fare il punto sulle iniziative di rilancio per superare la crisi a seguito dell'emergenza sanitaria.

A margine dell'incontro Alibrandi ha lanciato l'idea di costruire un patto sociale per capire come utilizzare le risorse che sono state messe in campo e che arriveranno. "Dobbiamo ragionare in chiave di sistema- ha detto - disegnare una visione di futuro della città, attorno a questo costruire delle alleanze che possano portare ad un patto sociale dell'intera comunità".

Di infrastrutture e ponte sullo Stretto ha parlato il segretario regionale Cappuccio:"Pensiamo che il ponte sullo Stretto sia un'opera da poter realizzare. Se ne parla da anni, ma la verità è che la questione non è mai stata messa in campo, la si utilizza solo per scopi di tipo politico ed elettorale invece la ragione vera è di congiungere la Sicilia al Paese e comunque all'Europa attraverso un corridoio che è già previsto".

