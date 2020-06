Ecco la nuova Atm di Messina, tariffe riviste e cambia anche il logo

Da un'Atm, ad un'altra. Entra in azione da oggi la società per azioni che sostituisce, dopo 52 anni, un'azienda stremata dai debiti e che ha vissuto alterne fortune, portando in giro per la città, milioni di messinesi ogni anno.

C'è una nuova livrea sui bus. Un nuovo simbolo a dare un senso di discontinuità che però potrà essere valutato solo fra qualche tempo.

Cambiano i prezzi dei biglietti. Messina si adegua ai costi delle altre città metropolitane e così il biglietto minimo passa da 1,20, corsa semplice, a 1,50 euro per 100 minuti. A bordo il costo sarà di 2 euro, ma per i primi 10 giorni ci sarà tolleranza e lo si potrà acquistare a 1,50. Un ticket di andata e ritorno passa da 1,70 a 2,50. Il giornaliero da 2,60 a 4 euro e l'abbonamento mensile da 30 a 35 euro. Chi ne avesse uno ancora in corso di validità, lo potrà usare fino alla fine. I biglietti vecchi, invece, possono essere “cambiati” con quelli nuovi, ma dando la differenza rispetto alle nuove tariffe.

