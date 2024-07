Un corpo celeste. L'asteroide "20049antoniopresti" e quella luce che si può vedere

Lo sapremo anche lì, nella profondità buia dello spazio. Come lo sappiamo in tanti luoghi qui, in Sicilia, dove ha legato il suo nome a molteplici forme della bellezza e dell’arte. Antonio Presti, il mecenate che prende a cuore le fiumare secche, i quartieri abbandonati, gli alberghi vuoti, e soprattutto i troppi luoghi della mente e dell’anima contemporanea segnati dal silenzio, o dal rumore insensato, o dall’abbandono o dallo scoramento. In missione per conto della Bellezza, potremmo definirlo: un Blues Brother mediterraneo e magnogreco e siculo che si misura costantemente con l’Impossibile. Come portare grandissimi artisti a ri-fare una fiumara, tutta d’arte. Come ri-fare il quartiere di Librino, inventarsi le porte e le finestre per fare entrare la bellezza, farne un’interlocutrice quotidiana in luoghi in cui nessuno si rende conto che combattere la bruttezza è combattere una battaglia di civiltà e di umanità: una battaglia fortemente politica, fuori da ogni parte politica.