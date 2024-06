La cultura, impresa “sostenibile” che rilancia il turismo nell'intervento di Sangiuliano a Taobuk

Un’ampia, intensa riflessione sulla cultura come risorsa capace di generare ricchezza, spirituale e materiale. Ieri a Taobuk un confronto a più voci tra politica, istituzioni, e chi sul fronte culturale opera concretamente. E a campeggiare è stato il tema economico: la cultura genera capitali, ma ne richiede, con investimenti necessari nella formazione delle competenze, ma anche nel saperle remunerare in maniera adeguata, anche - e soprattutto - quando si tratta di professionalità chiamate a lavorare per enti pubblici, altrimenti sarà difficile far restare, o ritornare, i “cervelli”.

A parlarne il ministro Gennaro Sangiuliano, che ieri al S. Domenico, dialogando con Paolo Conti del Corriere della Sera, ha descritto l’importanza del patrimonio culturale italiano citando la Costituzione e Vico, ricordando la grande tradizione europeista dell’Italia e le radici comuni nel diritto romano. E c’è stato spazio anche per l’autonomia differenziata nei beni culturali: «No alla retorica sul Sud, non dobbiamo appellarci al passato, ma lavorare e penso che l’autonomia possa dare occasione al Sud di dimostrare il suo valore. In Sicilia peraltro l’autonomia in questo campo c’è già».

Il ministro ha sottolineato l’importanza dell’autonomia dei musei, «avviata da Franceschini e sulla quale io ho proseguito», anche in chiave di impresa culturale, ribadendo però la necessità di tutelare i beni culturali, rispettandone il “valore sacrale”, pur sforzandosi di renderli “popolari”. «Invito i giovani a studiare e a specializzarsi in ambito culturale» ha ribadito Sangiuliano, sottolineando l’impegno nel creare posti di lavoro, adeguatamente remunerati, con lo spirito del “buon padre di famiglia”, con il buon senso cioè che deve far quadrare i conti pubblici (e i tetti di stipendio) rispetto ai proficui risultati delle capacità manageriali. Al ministro è stato consegnato il visual del festival, realizzato da Pomodoro, dalla presidente e direttrice artistica Antonella Ferrara.