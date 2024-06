Sangiuliano, gaffe a Taobuk: 'Colombo si rifaceva a Galileo' (60anni prima della sua nascita)

"Per Sangiuliano Cristoforo Colombo oltre ad essere un grande navigatore era anche predittivo, 70 anni prima della nascita di Galileo utilizzava le sue teorie per circumnavigare la terra. Gli regalerei un bel libro di storia, ma abbiamo un ministro della Cultura che non solo non conosce la storia, ma non legge. Come dimostrato col premio Strega, dove ha votato da giurato dei libri che non ha mai letto. Ma come puó continuare a fare il ministro della Cultura? Giorgia Meloni non prova vergogna per lui?". Così in una nota il deputato di Avs Angelo Bonelli.

Il riferimento è a quanto detto ieri mattina dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano durante un'incontro con Paolo Conti a Taobuk a Taormina, dove ha testualmente affermato che ''Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei".

Galilei però nacque a Pisa il 15 febbraio 1564 e Colombo iniziò il suo primo viaggio nell'agosto del 1492 e morì nel 1506.