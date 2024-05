Anche Messina aderisce a "Il Maggio dei Libri 2024": oggi la "Notte del Libro e delle Biblioteche"

Nell'ambito della Campagna nazionale di lettura "Il Maggio dei Libri 2024", oggi si svolgerà la prima "Notte del Libro e delle Biblioteche", iniziativa dell'Amministrazione del sindaco Federico Basile dedicata alla lettura e alla conoscenza dei luoghi del libro (librerie e biblioteche).

Partner istituzionali e culturali della serata, oltre al Comune di Messina e alla Biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro", sono la Soprintendenza di Messina, la Biblioteca regionale "Giacomo Longo", la Biblioteca dei Frati Minori Cappuccini e altre librerie private.

La Biblioteca comunale Cannizzaro, al Palacultura Antonello, sarà aperta dalle ore 18.30 sino alle 22.30 con i seguenti appuntamenti: dalle 18.30 alle 19.30 sezione Ragazzi, al secondo piano, laboratorio musicale a cura dell'associazione Wind of Change (per bambini dagli 8 ai 12 anni – su prenotazione presso la Biblioteca); dalle 18.30 alle 19.30, nella sala G. Molonia, al primo piano, incontro di letture a cura dell'associazione Terremoti di Carta; dalle 19 alle 20.30, presso la GAMM, al primo piano, Consapevolezza e responsabilità, visioni fantastiche in rappresentazioni artistiche, dal romanzo urban fantasy "Riot" di Alessandro Carrozza, con le opere di Magda De Benedetto, Sam Levi, Valentina Marra e Kiaxeven; dalle 20.30 alle 22.30, nella sala Lettura, al primo piano, Game Night: giochi da tavolo in sala lettura! Durante la serata verrà proiettato il video sul portale SBR Messina a cura della Soprintendenza di Messina. Attivo inoltre lo Scambialibro.

"L'evento rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione comunale di promuovere gli ambiti culturali della città, di cui le librerie e le biblioteche sono soggetto primario", ha spiegato l'assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso. Il programma della prima "Notte del Libro e delle Biblioteche", che coinvolge cittadini delle varie fasce d'età ad immergersi nei luoghi dei libri, esplorando i tesori delle biblioteche di Messina, consiste nella presentazione di libri, letture ad alta voce, laboratori musicali, esposizioni di materiali rari, aperitivi letterari e altre attività.