Unime: torna a Messina il prossimo 17 maggio "Piazza dell'Arte", ecco come iscriversi

Torna l’appuntamento organizzato dall’Associazione Morgana: Piazza dell'Arte, un evento unico in cui talento e divertimento si uniscono per regalare a tutta la città una notte di magia. Con laboratori artistici, mostre fotografiche, esibizioni di giovani musicisti ed artisti di vario genere, un teatro all’aperto, allestito all'interno del cortile centrale dell’Università di Messina, è uno tra gli appuntamenti più attesi della primavera messinese che giunge quest'anno alla sua IX edizione.

La Piazza dell'Arte nasce dall'impegno dell'Associazione culturale Morgana, che dal 2012 è impegnata sul territorio, nelle istituzioni universitarie e nelle scuole.

L'evento quest’anno è fissato per il 17 maggio e come ogni anno si pone l’obiettivo di coinvolgere migliaia di giovani e famiglie.

La manifestazione è aperta a tutta cittadinanza ed è interamente gratuita grazie al sostegno degli sponsor ed al lavoro dei ragazzi dell'associazione Morgana.

Il filo conduttore di ogni edizione è la promozione dei talenti artistici e delle attività di cui il nostro territorio gode, band, solisti, gruppi di ballo, giocolieri, gruppi teatrali, chiunque faccia dell’arte uno stile di vita, è invitato ad inviare la propria candidatura.

Tutti i giovani artisti, che armati di talento e determinazione intendono mettersi in gioco, possono inviare una mail all'indirizzo [email protected] e trovare il bando della manifestazione all’interno delle pagine social dell’Associazione Morgana.