Cinema&Opera, al lavoro! Annunciato il secondo Film Festival a Messina

Si è conclusa da appena qualche mese con grande successo di pubblico e di critica la prima edizione del Messina Film Festival-Cinema&Opera e la macchina organizzativa, con la direzione artistica di Ninni Panzera, si è già rimessa in moto. Sono state infatti annunciate le date di svolgimento dell’edizione 2024 che si terrà dal 30 novembre al 7 dicembre, sempre alla Sala Laudamo.

È stato già divulgato il regolamento del concorso cortometraggi, la sezione del Festival che ospita la creatività contemporanea che si misura con l’opera lirica. Nella prima edizione sono stati cinque i finalisti ed la Giuria ha prescelto quale migliore cortometraggio «Con-divise», l’opera di Maria Francesca Monsù Scolaro, mentre il Premio Speciale è andato a «Othello 3.0» di Walter Corda.

Sono ammesse al concorso opere italiane e internazionali, della durata massima di 15 minuti (titoli inclusi) in cui siano presenti storie ispirate ad opere liriche, a personaggi di opere o a compositori o che utilizzino musica, cori o arie tratte da opere liriche oppure che abbiano un’ambientazione in un teatro lirico. Vista la estrema particolarità del tema del concorso sono ammesse anche opere non inedite e quindi presentate in altre manifestazioni.

Rispetto alla passata edizione il concorso è stato esteso anche ai cortometraggi internazionali, considerato che il Festival è sbarcato anche sulla piattaforma FilmFreway che assicura al concorso un’importante visibilità anche all’estero.

Dal giorno in cui si è aperta la piattaforma ad oggi sono già oltre trecento i corti sottoposti alla visione del Festival e già alcuni, nazionali e internazionali, sono stati selezionati. È possibile iscrivere le proprie opere inviando un link all’indirizzo mail [email protected] oppure attraverso la piattaforma FilmFreway.

Una crescita della visibilità della manifestazione anche oltre i confini italiani, a riprova del fatto che la scelta di coniugare il cinema e l’opera lirica risulta particolarmente apprezzata: Il Film Festival messinese è l’unica manifestazione a mettere assieme le due forme d’arte patrimonio della cultura italiana.

I riconoscimenti sono stati aumentati a tre. Oltre al premio per il miglior cortometraggio e il Premio Speciale della Giuria è stato istituito anche il Premio alla migliore interpretazione.

Con l’occasione della divulgazione del regolamento cortometraggi è stato anche diffuso il nuovo artwork della manifestazione che ripresenta l’immagine dell’attrice Viviane Romance in una celebre foto tratta dal film «Carmen» di Christian-Jaque, del 1942, con una elaborazione grafica e cromatica di Francesca Fulci.

Il Messina Film Festival - Cinema&Opera è prodotto dall’Associazione La Zattera dell’Arte, dall’E.A.R. Teatro di Messina, dalla Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e dal Comune di Messina.