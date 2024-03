Franco Battiato e "L'uomo dell'isola dei giardini": evento benefico al PalaCultura

Il racconto si colora simultaneamente attraverso il ricordo di Fabio Cinti, musicista e cantautore che di Battiato porta in giro le canzoni e la memoria. Fabio Cinti ha realizzato otto album e collaborato con numerosi artisti tra cui Franco Battiato, Morgan, Nada, Paolo Benvegnù, Pasquale Panella. Ha lavorato come consulente musicale per sette edizioni della trasmissione X-Factor affiancando il giudice Morgan. Nel 2018 ha vinto la Targa Tenco per il suo “La voce del padrone ~ un adattamento gentile”, adattamento per quartetto d’archi, pianoforte e voce del celebre album di Franco Battiato del 1981. Ha realizzato alcune colonne sonore per spettacoli teatrali o cortometraggi (“Ucciderò il gatto di Schrödinger” di Gabriella Greison e “Argos”, sulla vita di Sciascia.

Assieme al pianista e compositore Alessandro Russo, anch’esso storico collaboratore di Battiato, Fabio Cinti ripercorre la vita e le più nascoste vicende del cantautore ed attraverso il racconto di esperienze dirette e indirette ricostruisce frammenti dell’opera e della persona. E’ altresì previsto l’intervento di Giuseppe Restifo, già ordinario di Storia Moderna nell’Università di Messina che tratterà il legame dell’artista con la lingua siciliana. Lo spettacolo dedicato al grande ed inimitabile talento artistico di Franco Battiato è organizzato dall’associazione ARB e dal Kiwanis Divisione Messina1 in collaborazione con Filarmonica Laudamo Messina e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Messina, e di AUCLIS Associazioni Unite Cultura e Lingua Siciliana. L'evento si prefigge il fine di devolvere il ricavato per favorire la realizzazione di progetti di particolare valore sociale portati avanti da associazioni quali , ABC - Amici dei bimbi in corsia, Gruppo Emergency Messina ed Cirs Casa Famiglia Messina.