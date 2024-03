Al Vittorio Emanuele di Messina preziosi abiti ritornano in scena con "Restauriamo Atto II"

Chiave di lettura dell’evento, il restauro di quattro dei preziosi abiti di scena appartenenti al preziosissimo e poco conosciuto patrimonio del teatro Vittorio Emanuele, sostenuto dai club con la consulenza dello storico responsabile del settore “costumi” Nunzio Laganà. Si tratta di tre pezzi creati dal premio Oscar Maurizio Millenotti per lo spettacolo “Medea” del 2001 e un quarto disegnato nel 2000 dalla costumista Angela Buscemi per il personaggio della schiava di “Vite Immaginarie”, che le sarte Pina Carbone, Anna Ciatto e Rosangela Galletta, hanno sapientemente recuperato.

Valorizzare l’arte scenica, recuperando quanto di più prezioso è custodito fra le “trame” di opere che raccontano storie di vita vera, fuori dal tempo e dallo spazio. E’ questo l’obiettivo di “Restauriamo - Atto II”, lo spettacolo per la regia di Vincenzo Tripodo che si terrà sabato alle 20,30 al Vittorio Emanuele , promosso dai club service Lions Host e Leo, in collaborazione con L’Ente Teatro, ActorGym e Oltredanza.

Saranno proprio questi capolavori della moda a far da fil rouge alla piece che, fra esecuzioni di brani, coreografie e dialoghi, ripercorrerà alcune fra le più belle pagine dell’opera lirica; a guidare gli spettatori in questo straordinario viaggio di arte e bellezza, l’esperta musicologa Ippolita Papale e la presentatrice Daniela Conti, che attraverso letture inedite riproporranno le arie in una nuova veste narrativa facendo emergere importanti temi sociali e culturali come i femminicidi (Carmen), la forza delle passioni umane (Tosca e Butterfly), le dinamiche che si avvalgono della seduzione (Don Giovanni), le uguali e diverse caratteristiche delle società in evoluzione (Il barbiere di Siviglia).

Nel corso della rappresentazione, le sarte racconteranno le fasi salienti del restauro degli abiti. Sarà l’Orchestra Filarmonica di Giostra diretta da Giuseppe Lo Presti a eseguire le arie, insieme ai musicisti Antonio Gennaro al pianoforte e Luisa Grasso al violino, che accompagneranno i solisti Anna Di Falco (soprano) e Davide Benigno; di Claudia Bertuccelli l’ideazione e la produzione scenica delle coreografie.