Messina, il Natale 2024 porta sotto l'albero... Laura Pausini. Il 28 dicembre concerto al PalaRescifina

Un grande evento di musica internazionale lascerà il segno nelle prossime festività natalizie a Messina. Laura Pausini sarà in concerto il 28 dicembre 2024 al Pala Rescifina con una tappa del suo WORLD TOUR 2023/2024 appena annunciato. L’evento, all’interno del tour organizzato e prodotto da Friends&Partners, sarà realizzato da Puntoeacapo, Magellano Concerti e in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini affidato a Massimo Finocchiaro. I biglietti saranno disponibili in presale per il fanclub a partire da domani 28 febbraio alle ore 11:00. Le prevendite generali saranno aperte da venerdì 1 marzo alle ore 11:00. Tra gli artisti italiani più affermati, premiati e amati al mondo, lo show che vedrà protagonista Laura Pausini a Messina sarà occasione di grande richiamo, non solo per il pubblico di tutta la Sicilia e del Sud, ma anche per flussi di turisti e visitatori che, in occasione di un concerto imperdibile, potranno trascorrere le festività nel capoluogo, fino al Capodanno.

Due ore di spettacolo con una successione di brani iconici della sua carriera, con aggiunta di alcune tracce dell’ultimo album ANIME PARALLELE / ALMAS PARALELAS. Laura Pausini ha registrato il tutto esaurito nelle più importanti arene d’Europa e il sold out in Cile al debutto di una leg americana che si preannuncia altrettanto trionfale. Al netto di una leg italiana da 170.000 spettatori e un’infilata di sold out in tutta Europa, già lo scorso 14 febbraio era arrivato a sorpresa l’annuncio di nuove date previste il prossimo inverno. “Il mio regalo di San Valentino per voi è che il tour continua questo inverno 2024. Tornerò in Europa per stare ancora con voi” così aveva anticipato sui suoi canali social. E Laura mantiene la promessa confermando oggi una nuova leg del suo tour, a partire da un debutto di prestigio all’O2 Shepherd’s Bush di Londra. E a seguire queste le città che ospiteranno l’artista italiana più premiata al mondo nei mesi di novembre e dicembre: Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina. “Non mi fermo perché salire sul palco e dare tutta me stessa al pubblico è ciò che sono da più di 30 anni – dichiara Laura – L’abbraccio che sto ricevendo in ogni città che mi ha regalato affetto è quello che mi porto dietro tappa dopo tappa, e non so spiegare quanto mi faccia sentire amata. Ho promesso di continuare a cantare per restituire tutto ciò che il pubblico mi regala, e perché in nessun posto al mondo si scatena ciò che accade sul palcoscenico da quando parte il countdown dell’inizio a quando scendo l’ultimo gradino dopo il finale. Non smetto di emozionarmi perché gli anni passano, ma l’amore no. Ecco perché ho scelto San Valentino per regalare a me stessa e ai miei fan un altro capitolo di questo tour incredibile che ricorderò per sempre”.