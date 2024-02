Standing ovation per Angelo Branduardi a Messina nelle sue "confessioni di un menestrello"

Standing ovation per Angelo Branduardi ieri sera nel concerto “Confessioni di un malandrino” in scena al Palaculura Antonello e promosso dall’Accademia Filarmonica di Messina , che registra il terzo sold out dopo l’evento con Nicola Piovani e il gospel natalizio. Applauditissimo il maestro Branduardi che si è esibito con il musicista Fabio Valdemarin in brani molto amati e brani meno conosciuti, senza dimenticare i suoi classici.

“Siamo qui dentro la magia, la storia, la visione mistica della musica , nel giardino incantato, perché il teatro si sollevi un metro da terra ” ha introdotto così Angelo Branduardi il concerto messinese e da trovatore e poeta, ha fatto entrare gli spettatori nel suo viaggio nella musica che lui considera un rapimento, l’arte più astratta e pura vicina all’Assoluto , cammino incessante di ricerca spirituale. “ Siamo qua non per cercare l’impatto, l’ effetto scenico, meno c’è più c’è “. Ed è stato così, un concerto essenziale, puro, interamente acustico accompagnato da una liturgia di gesti gentili come abbracciare la chitarra, tenere stretto e poi riporre il violino, lo strumento che ha condotto la sua vita per mano , dal primo regalatogli dal padre a 5 anni fino a quello con cui ancora incanta il pubblico da virtuoso.