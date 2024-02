Tano Santoro, il pittore originario di Naso sempre alla ricerca di nuovi equilibri cromatici

Il suo realismo iniziale (parliamo di quando ventenne lasciò la Sicilia sulle orme di Tono Zancanaro e Giuseppe Motti , conosciuti a Capo d’Orlando, allora sede di un prestigioso premio per le arti figurative), è diventato con gli anni qualcosa che sempre più si è allontanata dalla realtà che appare ai nostri occhi per far diventare immagine ciò che è dentro di noi e che non appartiene al nostro senso della vista, ma a qualcosa che molto più ha a che fare con ciò che chiamiamo mente e spirito.

Accade perché nel suo percorso fittamente reticolare, sulla tela anche il segno più piccolo diventa determinante mentre pure la singola goccia materica ci segnala il nostro ruvido quotidiano, e il colore - mai accesso e mai spento - si allontana sempre più dalle tonalità mediterranee ed eppure nello stesso tempo le contiene. È incredibilmente stretto il crinale su cui Santoro fa camminare la sua sempre nuova pittura, in questo ultimo periodo priva di tracce di presenza umana; è il pensiero che fluttua e ci invita a entrare in questo vortice espansivo che ci appartiene, specie se non cediamo troppo al “tutto pronto” che il mondo digitale ci apparecchia ogni giorno di più.

È un’elaborazione inelaborata della natura (la contraddizione è solo apparente), un pensiero che diventa materia senza tuttavia avere una vera forma, un sogno quanto mai reale: ha la capacità di contenere tesi e antitesi e di dimostrarle ambedue, proponendoci una natura quanto mai astratta, ma che finiamo per riconoscere come tale, nella sua essenza.

A pensarci bene, è una scialuppa di salvataggio quella che ci offre Santoro con la sua arte: il richiamo forte alle nostre capacità umane, quelle che ci sembrano nascoste e che invece possono essere amplificate dall’estro e dalla fantasia. «Le mie opere – mi dice – propongono un niente che contiene tutto». Lui scompone il tutto, va alla ricerca dell’origine (mi è già capitato di definirlo pittore-filosofo) e non si ferma neppure quando sembra averla trovata, pilota ed esploratore di un divenire dal passo eterno. Una ricerca tormentata e nello stesso tempo felice perché esprime pienamente la voglia dell’artista di non autoriprodursi (per molti pittori una comodità professionale), ma di essere sempre un passo avanti a sé stesso.

Santoro è notoriamente molto apprezzato anche nel campo delle incisioni, dove il suo tratto sicuro è capace di grandi schemi perfettamente equilibrati, come di spazi piccoli finemente “occupati”. Le sue acqueforti, ma anche acquetinte e puntesecche, echeggiano temi antichi e moderni, ripresi con accenni di figurazione che ne fanno un corpus originale e caratteristico, nonostante i diversi punti di partenza. Qui le figure umane prendono forme mai compiute, anche quando potrebbero sembrare perfettamente delineate. Può essere la testa una sorta di non finito, o anche i piedi che sfumano prima di raggiungere terra. Spesso in passato queste figure sono apparse nella sua pittura, ora ci tocca immaginarle e, viste ravvicinate nel raccoglimento della sua casa-studio, si completano fino a creare un mondo che, per quanto legato alla visione dell’artista, finiamo con il riconoscere come il nostro.