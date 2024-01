Area Marina Protetta Capo Milazzo, pubblicato il video del Sentiero Naturalistico

È stato pubblicato il video del Sentiero Naturalistico dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo realizzato dal noto regista milazzese Giuseppe La Spada con la voce di Luca Violini doppiatore e voce ufficiale de La 7.

Il Sentiero Naturalistico di Capo Milazzo è un luogo incantevole, dove la natura si esprime in tutta la sua bellezza. Attraverso le immagini mozzafiato potrete immergervi completamente in questa meravigliosa esperienza.

Durante il video, avrete l'opportunità di esplorare il sentiero e di apprezzare le molteplici attività che si svolgono al suo interno, un luogo custodito con amore e passione, garantendo la sua conservazione e la tutela.

Il Sentiero Naturalistico dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo, all’interno dei terreni della Fondazione Lucifero, che conduce alla “Piscina di Venere” è davvero un paradiso terrestre e ci assicuriamo che le generazioni future potranno godere di questo tesoro naturale.

Il video è stato Finanziato con fondi PSR Sicilia 2014-2020, sottomisura 19.2/7.5 ambito tematico 1 Bando GAL “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi”.

Nel video vengono anche evidenziate le regole per una corretta e sostenibile fruizione, i comportamenti da attuare a tutela dell’ecosistema.

Un focus anche sulla stanza del mare “Lab di Lory” da poco inaugurata.

Hanno partecipato i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo, personale dell’AMP Capo Milazzo, volontari di Marevivo e cittadini milazzesi.