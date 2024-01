Messina, è morto Giuseppe Amoroso: una vita per la letteratura

Ci ha lasciato a 88 anni il prof. Giuseppe Amoroso, letterato di grande livello e critico noto in tutta Italia per i suoi studi, per un trentennio docente all'Università di Messina e storico collaboratore fisso della Pagina letteraria della Gazzetta del Sud.

Allievo di Gaetano Mariani, un grandissimo studioso del 900, vate della Scapigliatura, fu molto vicino anche a un'altra figura fondamentale per il suo percorso, il prof. Gianvito Resta, accademico dei Lincei e preside per tanti anni della facoltà di Lettere a Messina. Poi il prof. Amoroso iniziò la sua luminosa carriera universitaria insegnando prima Letteratura Italiana come assistente, poi da ordinario Letteratura Italiana moderna e contemporanea.

Non è andato mai via da Messina, che amava visceralmente, ma ha raggiunto una fama internazionale per esempio per i suoi studi sull'Ottocento, fondamentale il suo volume sul Prati, mentre lo studio del nostro 900 lo ha percorso approfondendo tra gli altri le pagine di Bonaventura Tecchi, Michele Prisco e Vitaliano Brancati, pubblicando i suoi saggi per la collana molto prestigiosa del "Castoro".

L'insegnamento è stato un altro dei suoi pilastri di vita per oltre un trentennio. E al di là dell'impegno accademico il suo autore preferito è stato il grande poeta orlandino Lucio Piccolo, al quale ha dedicato molti studi e convegni, ma amava anche tanto il poeta barcellonese Bartolo Cattafi.

Al prof. Giuseppe Fontanelli, suo allievo, abbiamo chiesto un pensiero sul prof. Amoroso: "Ricordo benissimo le sue lezioni di letteratura contemporanea attraversate da tante folgorazioni, da prospettive per certi versi anche inedite, era sempre attraversato da una dinamica continua in relazione al testo e alle sollecitazioni che lo scritto offriva e proiettava. C'erano in lui delle prominenze di carattere storicistico, ma la sua misura era giocata sulla ricerca dello stile. La sua cifra era senz'altro una partecipazione continua e una costante ricerca di quello che la parola voleva offrire nel suo modularsi, parola che lui 'inseguiva' anche con grande abilità, in una successione che scandiva proprio i meccanismi del mostrarsi della parola. Sul piano umano posso dire che poteva avere qualche impennata in certi momenti, ma poi passava tutto e stabiliva un contatto con grande autenticità, era capace di affezionarsi molto alle persone. Era un uomo che sapeva anche provocare dal punto di vista intellettuale e nel dialogo, ma era anche capace di tornare sui suoi passi, se riconosceva di aver sbagliato. Negli ultimi anni si portava però dentro un dolore tremendo, per questo conteggio tragico e grottesco della vicenda della copiatura dei suoi libri".