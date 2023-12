“GENZ - Giovani alla ribalta Talent Show”, oggi a Messina la seconda edizione

Con la kermesse dedicata alla danza oggi, martedì 12 dicembre, alle 18 al Palacultura di Messina prende il via la seconda edizione di “GENZ - Giovani alla ribalta Talent Show”.

La manifestazione, organizzata dall’Agenzia Karamella, con la direzione artistica di Giovanni Grasso, è stata fortemente voluta dal sindaco Federico Basile, l’assessore ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro, e l’assessore alle Politiche giovanili, Liana Cannata, tra gli eventi natalizi “Immagina Messina” del Comune di Messina.

Nel primo appuntamento di GENZ le scuole di ballo della città e della provincia si esibiscono nei più diversi stili, con coreografie di danza classica e moderna, jazz, latino americano, standard e orientale.

Ospiti d’onore sono i ballerini e coreografi Fabio Raspanti e Nancy Berti, noti al grande pubblico per aver partecipato a popolari trasmissioni televisive, come “Amici di Maria De Filippi” di Canale 5 e “Ballando con le stelle” di Rai 1.

Mercoledì 13 dicembre, a partire dalle 14,30, si svolge “Fuoriclasse Talent”, una vetrina per giovani talenti, cantanti, musicisti, ballerini, modelli e chiunque voglia esprimere la propria arte. Alcuni concorrenti di “Fuoriclasse Talent” sono già inseriti nel cast di trasmissioni nazionali come “Io canto”, presentata da Gerry Scotti Canale 5, e "The voice kids” e “The voice senior” su Rai 1 con Antonella Clerici. Chi volesse partecipare, può contattare il 349. 3764817.

Alle 20,30 l’atteso appuntamento con il concerto di Karima dal titolo “Lifetime”, accompagnata al pianoforte da Piero Frassi. In una originale performance, Karima si racconta attraverso la musica, sua fedele compagna di vita, percorrendo un viaggio nei ricordi, nelle emozioni.

La conduzione degli spettacoli è affidata a Natale Munaò, conduttore radiofonico e cantante, e Antonella Romeo, conduttrice radiofonica.

L’ingresso è gratuito per ambedue le serate.