Alternativa Popolare di Bandecchi c'è anche nelle Isole con due candidati "messinesi": ecco chi sono

Alla fine la Cassazione ha ammesso la lista di Alternativa Popolare, il movimento politico fondato dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi. AP ci sarà, oltre che nella circoscrizione Sud dove era stata già ammessa, anche nella circoscrizione Centro e, da quanto si apprende, anche nella circoscrizione Isole. E in Sicilia e in Sardegna in corsa ci sono anche due candidati messinesi: Massimo Romagnoli e Valentina Valenti.

Romagnoli, nato a Capo d'Orlando nel 1971, è stato eletto deputato nella circoscrizione Estero (Europa) alle elezioni politiche del 2006. Romagnoli, infatti, vive a Bruxelles dal 2017, mentre in precedenza ha vissuto ad Atene dal 1989.

In corsa anche Valentina Valenti, romana ma di origini messinesi. Classe 1970, politica di lungo corso con tanta esperienza alle spalle anche nel mondo del sociale e del volontariato,. La Valenti è tetraplegica in carrozzina con paralisi completa dei quattro arti per un infortunio subito a scuola nel 1988 nell'ora di educazione fisica. Nel 1996 a Messina presenta il programma dell'associazione da lei fondata, Valentina, e riceve la nomina di consulente volontaria dal Comune di Messina. E' stata già candidata alle elezioni europee del 1999 con il CCD nella circoscrizione Nord Ovest.