Messina: tappa al Palacultura per Vincenzo Schettini, il professore influencer noto per "La fisica che ci piace"

Prima tappa della manifestazione "Viaggio al centro delle competenze" al Palacultura. Sul palco la giovane presentatrice messinese Noemi David e il professore influencer Vincenzo Schettini, noto soprattutto per "La fisica che ci piace", che ha raccontato la sua esperienza senza sottrarsi alle numerose domande degli studenti. Teatro del Palacultura pieno in ogni ordine di posto con oltre 800 ragazzi provenienti da otto diversi istituti superiori cittadini.

Professore sogni, ambizioni, opportunità, occasioni di un pubblico di giovani che l'ha riempita di domande e al quale ti sei concesso in tutto e per tutto.

"E l'ho fatto con grande amore e con grande desiderio. Perché tutti quei sogni, quelle ambizioni, gli obiettivi che abbiamo nella vita, visti dagli occhi di un ex studente, di un ex ragazzo, adesso professore, adesso uomo nel suo cresciuto, si trasferiscono, entusiasmano, contagiano.

Per quanto cambi il mondo, cambia la scuola, cambiano le tecnologie, i sogni e le ambizioni sono sempre gli stessi, tutto sommato. E poi le generazioni vengono sempre vissute allo stesso modo, cioè per tutti i diciottenni.

Sono quella generazione della cosiddetta gioventù bruciata. È stato sempre così e sarà sempre così. Ma non è così. É chiaro quindi quanto sia bello che lo possa però trasferire a un professore la possa dire un professore, perché loro vedono in noi, noi insegnanti, qualcuno che li può ispirare.

In classe invece, come è cambiato il ragazzo?

Ogni decisione non è cambiata perché in realtà io quando cominciai a fare lezione in classe con i miei ragazzi nel 2007 non esistevano social o altre distrazioni. Eppure sono sempre lo stesso, ma la grande sorpresa sarà adesso prendere quel Vincenzo prof. dalla classe e portarlo in tutti i teatri italiani, perché io sarò di nuovo qui a Messina. Ragazzi, sarò qui con la fisica che ci piace. La lezione show. Tornerò qui nello stesso teatro dove sono stato oggi, il 21 febbraio e l'anno prossimo venitemi a trovare perché questo fare lezione, questo attrarre facendo lezione, ha per me un significato profondo. E se mi seguono dagli otto agli 80 anni, vuol dire che anche la fisica può diventare interessante anche per generazioni diverse.

In questo c'è qualcosa di forte, di concreto, un significato profondo sul quale dobbiamo (dovremmo) riflettere.