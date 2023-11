La giornalista messinese Valeria Ancione presenta il suo ultimo libro in riva allo Stretto

Venerdì 17 novembre alle 18 alla Libreria Feltrinelli di Via Ghibellina a Messina Valeria Ancione incontrerà il pubblico per parlare del suo ultimo libro, "E adesso dormi" edito da Arkadia. Dialogherà con l'autrice, Maria Bonaccorso.

La trama

Geena Castillo è fuggita dagli Stati Uniti per allontanarsi da una famiglia violenta e, arrivata a Roma, crede di aver finalmente trovato il vero amore in Raffaele. In realtà la relazione si rivelerà un'autentica prigione. Neanche la nascita di Jonathan può risolvere una situazione in cui la brutalità è il pane quotidiano. L'unica cosa da fare è separarsi. E la vita di Geena, diventata nel mentre Gina Drago, sembra aver preso una piega diversa fin quando la polizia busserà alla porta di casa della donna, cui sarà chiesto di identificare un cadavere, appena ritrovato, che si sospetta essere quello del suo ex. Da questo momento, in attesa che le indagini facciano chiarezza, Geena entra in un tunnel di paura e ansia, perché convinta che la morte di Raffaele non sia frutto del caso. Sostenuta da un gruppo di amiche che cercano di proteggerla e dall'incontro con un affascinante pianista, Geena dovrà fare di tutto per riappropriarsi della sua vita e ritagliarsi un pezzo di felicità nel mondo.

Valeria Ancione

Giornalista professionista al “Corriere dello Sport”, la scrittrice Valeria Ancione, messinese di origini, si è occupata per anni di basket prima di passare al calcio femminile che considera, fuori gioco a parte, lo sport più bello del mondo, “elemento magnetico di aggregazione, partecipazione, condivisone e umanità”. E’ sposata e ha tre figli. Volevo essere Maradona è il suo esordio nella narrativa per ragazzi. Per Mondadori ha pubblicato nel 2015 La dittatura dell’inverno. E adesso Dormi pubblicato con Arkadia editore è la sua ultima pubblicazione