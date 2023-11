A Messina arriva Cats, il musical dei record da stasera al Vittorio Emanuele

È uno dei quattro musical più famosi, quello che più degli altri ha cambiato la storia di questo genere, con rappresentazioni in oltre 300 paesi al mondo: è “Cats” – di sir Andrew Lloyd Webber e del Nobel Thomas Stearns Eliot – che nella versione italiana sbarca in teatro a Messina, a firma del regista, messinese, Massimo Romeo Piparo, il direttore artistico del Teatro Sistina che conferma ancora una volta tutto il bene che vuole alla sua città di origine.

Quattro giorni, da stasera a domenica, in cui i messinesi potranno godere al Teatro Vittorio Emanuele di uno spettacolo che ha già conquistato il cuore degli italiani facendo registrare sold out e record ovunque. Un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica.

Sul palco Chiara Canzian (figlia di Red, mitico Pooh), protagonista nel ruolo di Grizabella, la gatta-glamour che canta l’intramontabile “Memory”, un cast di oltre 30 artisti, l’orchestra dal vivo diretta dal maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell, coreografo del West End londinese, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di A.L. Webber, da School of Rock a Cinderella.

«È un’occasione – commenta Piparo – per ribadire ancora una volta a tutto il mondo la centralità culturale e artistica della capitale italiana, della sua storia e del fascino che può conferire a storie prettamente anglosassoni come questa dei gatti Jellicle narrati da T.S. Eliot. Lo spettacolo – continua Piparo – è stato riadattato, restando come sempre fedelissimo alla partitura musicale e allo spirito voluto dai suoi creatori, e ha un’aderenza completa al gusto del pubblico italiano. I personaggi-gatti portano tutti uno stile e un carattere molto in linea con la nostra abitudine di interagire con questo animale-compagno di vita».

Per la prima volta al mondo, il “Cats” di Massimo Romeo Piparo ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Anche nella versione italiana dello spettacolo, che a Broadway ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive: in una speciale notte dell’anno, tutti i gatti del Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy (Fabrizio Corucci) il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere a una nuova vita da Jellicle. Ma la festa felina è turbata da due eventi: il rapimento di Old Deuteronomy e l’apparizione di Grizabella (Chiara Canzian), l’affascinante gatta-glamour che, dopo aver lasciato i Jellicle per esplorare il mondo, soffre l’esclusione e il rifiuto del branco e lancia il suo appello disperato e malinconico con la struggente “Memory”.

Tanti ancora i personaggi indimenticabili che popolano il Musical, tra gli altri il vecchio Gus (Fabrizio Angelini), un tempo celebre per la sua carriera di attore; l’appariscente Rum Tum Tugger (Giorgio Adamo), che vuole sempre essere al centro dell’attenzione. E ancora, il geniale Munkustrap (Sergio Giacomelli), che mette il suo coraggio a disposizione di tutti i membri della tribù; Mr. Mistoffelees (Pierpaolo Scida), il gatto in smoking capace di compiere strabilianti magie; Bustopher Jones (Jacopo Pelliccia) e l’inseparabile coppia Mungojerrie (Simone Ragozzino) e Rumpleteazer (Rossella Lubrino).