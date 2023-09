Salina, torna la festa degli eoliani nel mondo

Torna la festa degli eoliani nel mondo giunta alla sua XI edizione ed organizzata dall' associazione Circe presieduta dallo storico Marcello Saija con il patrocinio oneroso dell' assessorato regionale al Turismo. Un evento che richiama ogni anno sull'isola centinaia di visitatori, oriundi italiani provenienti dagli Stati Uniti, dall'Australia e dal Sud America. Ieri sera il via alla manifestazione in piazza Immacolata a Malfa. Effettuato il collegamento streaming con le associazioni eoliane d' America e d' Australia. Sono stati proiettati filmati sulla storia della famiglia Marchetti di Malfa e sulla vita di Frank Costa di Valdichiesa. Sono state offerte delle targhe alla memoria delle due importanti famiglie eoliane.

Applausi a scena aperta per le narrazioni in musica interpretate da Giusy Schilirò (voce) e Fulvio Cama (chitarra). Oggi 1 settembre alle 20,30 in piazza San Gaetano di Rinella sarà proiettato il film Oltremare. Previsto un dibattito con il regista Nello Collereale. Domani sabato 2 settembre alle 21,30 in piazza Santa Marina in scena Refugees il respiro dei migranti. Sul palco cinque attori e una cantante. Lunedì 3 settembre alle 21 al teatro del Castello a Lipari Giusy Schilirò racconterà la vita di Rosa Ballistreri.

Previste come ogni anno durante i tre giorni le visite guidate al museo dell' emigrazione di Malfa. L' accoglienza degli ospiti agli imbarchi degli aliscafi è affidata all' associazione MadeinSalina magazzini del porto. Nella storica Galleria Amanei sul corso di Santa Marina Salina una mostra sull'emigrazione.